En Çok Yağış Alsancak’ta Kaydedildi

Lefkoşa, 1 Mart 20 : Meteoroloji Dairesi dün sabah ile bu sabah arasında en çok yağışın metrekareye 21 kg ile Alsancak’ta kaydedildiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi yağış raporuna göre, Alsancak’ı metrekareye 19 kg’lık yağış ile Çamlıbel, 15 kg/m² ile Tatlısu, 13 kg/m² ile Yeşilırmak ve 12 kg/m² ile Kalkanlı ile Dipkarpaz takip etti.

Yağmur yağan diğer yerlerde ise metrekareye 10 kg’ın altında yağış ölçüldü.

(ÖZ/YIL)