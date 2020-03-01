En Çok Yağış Alsancak’ta Kaydedildi

Lefkoşa, 1 Mart 20 : Meteoroloji Dairesi dün sabah ile bu sabah arasında en çok yağışın metrekareye 21 kg ile Alsancak’ta kaydedildiğini bildirdi.
Yağmur yağan diğer yerlerde ise metrekareye 10 kg’ın altında yağış ölçüldü.
(ÖZ/YIL)
Lefkoşa, 1 Mart 20 : Meteoroloji Dairesi dün sabah ile bu sabah arasında en çok yağışın metrekareye 21 kg ile Alsancak’ta kaydedildiğini bildirdi.
Lefkoşa, 1 Mart 20 : Meteoroloji Dairesi dün sabah ile bu sabah arasında en çok yağışın metrekareye 21 kg ile Alsancak’ta kaydedildiğini bildirdi.
Yağmur yağan diğer yerlerde ise metrekareye 10 kg’ın altında yağış ölçüldü.
(ÖZ/YIL)