En fazla yağışı Güzelyurt aldı

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en fazla yağışın metrekarede 62 kilogramla Güzelyurt’ta kaydedildiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin dün sabah 08.00 ile bugün sabah 08.00 saatleri arasında gerçekleştirdiği ölçümlere göre metre karede kaydedilen yağışların yörelere göre dağılım şöyle:

“Güzelyurt 62, Kalkanlı 58, Zümrütköy, Çamlıbel 49, Akdeniz, Gaziveren 47, Kozanköy 42, Selvilitepe 41, Doğancı 36, Koruçam 33, Boğaz, Türkeli 31, Dörtyol 30 kilogram.”

Diğer yörelerde metrekarede 1 ile 29 kilogram arası yağış kaydedildi.

