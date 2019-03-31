banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93784
ALTIN
231.970
DOLAR
5.6359
STERLİN
7.3340
EURO
6.3264
Öğleden sonra yağış bekleniyor
ÖĞLEDEN SONRA YAĞIŞ BEKLENİYOR
Alayköy'de cinayet şüphesi
Son Dakika
ALAYKÖY'DE CİNAYET ŞÜPHESİ
Şu an saat kaç?
ŞU AN SAAT KAÇ?
Toprak kayması yol kapattı
TOPRAK KAYMASI YOL KAPATTI
banner307
Flaş Haber
Alayköy'de cinayet şüphesi
Kapat

En fazla yağış metrekareye 90 kg

En fazla yağış metrekareye 90 kg

31 Mart 2019 Pazar 12:13
En fazla yağış metrekareye 90 kg

KKTC’de bu sabah itibarıyla son 24 saatte en fazla yağış, Taşkent’te  metrekareye 90 kilogram olarak ölçüldü.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, dün saat 08:00’den bugün  08:00’e kadarki sürede metrekareye düşen yağış miktarları bölgelere göre şöyle:

“Taşkent, 90 kg, Boğaz  66 kg, Kozanköy 51 kg, Selvilitepe-Mallıdağ-Tatlısu 42 kg, Beylerbeyi-Yenierenköy 33 kg, Türkeli  32 kg, Kantara 26 kg, Kalkanlı 25 kg, Zaferburnu 23 kg, Ercan 22 kg, Güzelyurt 21 kg”

Diğer yörelere ise 1 ile 20 kg/m2 arası yağış  kaydedildiği belirtildi.

                                                                                                                        

Son Güncelleme: 31.03.2019 15:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meteoroloji'den yeni açıklama
Meteoroloji'den yeni açıklama
Gaü 6. Tiyatro Günleri Sürüyor…
Gaü 6. Tiyatro Günleri Sürüyor…
Baf Türk Birliği: “bu Cennet Vatanda İyi Ve Güvenli Şartlarda Yaşamak Hakkımız”
Baf Türk Birliği: “bu Cennet Vatanda İyi Ve Güvenli Şartlarda Yaşamak Hakkımız”
Naimoğuları başkanlığa yeniden Seçildi
Naimoğuları başkanlığa yeniden Seçildi
Usta oyuncu Altan Erkekli ve Veysel Diker, 1 Nisan Pazartesi günü GAÜ sahnesinde
Usta oyuncu Altan Erkekli ve Veysel Diker, 1 Nisan Pazartesi günü GAÜ sahnesinde
Öğleden sonra yağış bekleniyor
Öğleden sonra yağış bekleniyor
Alayköy'de cinayet şüphesi
Alayköy'de cinayet şüphesi
Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu yeniden trafiğe açıldı
Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu yeniden trafiğe açıldı
İŞAD: “ Üst kurul oluşturularak KKTC’nin risk haritası çıkarılmalı”
İŞAD: “ Üst kurul oluşturularak KKTC’nin risk haritası çıkarılmalı”
İMO: “Yatırımların önem sırası tekrar gözden geçirilmeli”
İMO: “Yatırımların önem sırası tekrar gözden geçirilmeli”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim