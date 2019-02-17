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En fazla yağış Mehmetçik’te kaydedildi

En fazla yağış Mehmetçik’te kaydedildi

17 Şubat 2019 Pazar 10:34
En fazla yağış Mehmetçik’te kaydedildi

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 52 kg ile Mehmetçik’te kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Mehmetcik 52 kg/m², Ziyamet 37 kg/m², Sipahi 32 kg/m², Kaleburnu 24 kg/m², Akdeniz, Beylerbeyi 20 kg/m², Girne 19 kg/m², Yenierenköy, Selvilitepe 18 kg/m², Yeşilırmak 17 kg/m², Boğaz, Karaoğlanoğlu 15 kg/m², Türkeli 14 kg/m², Lefke 13 kg/m², Esentepe, Kalkanlı 12 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 1 ile 11 kg/m² arası yağış kaydedildi.

                              

Son Güncelleme: 17.02.2019 14:27
Anahtar Kelimeler:
Kktc Yağış
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