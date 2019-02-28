En fazla yağış Girne, Beylerbeyi ve Kozanköy’de kaydedildi

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 18 kg ile Girne, Beylerbeyi ve Kozanköy’de kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Beylerbeyi, Kozanköy, Girne 18 kg/m², Selvilitepe 17 kg/m², Çamlıbel 16 kg/m², Karaoğlanoğlu 15kg/m², Boğaz, Taşkent, Esentepe 14 kg/m², Alevkaya 13 kg/m², Alsancak 11 kg/m², Güzelyurt 9 kg/m², Taşpınar8 kg/m², Tatlısu 7 kg/m², Çayırova, Mallıdağ, Zafer Burnu 6 kg/m²”