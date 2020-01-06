En fazla yağış Dipkarpaz’da kaydedildi

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Dipkarpaz 19 kg/m², Pile 13 kg/m², Gönendere 12 kg/m², Kaleburnu 11 kg/m², Sipahi, Zafer Burnu, Akdoğan 10 kg/m², Esentepe, Vadili, Akıncılar, Dörtyol, Beyarmudu 9 kg/m², Alevkaya, Kırıkkale, Mallıdağ, Yenierenköy 7 kg/m², Ercan, Girne, Değirmenlik, Geçitkale, İskele, Tatlısu, Karaoğlanoğlu 6 kg/m²”



Diğer yörelerde ise 0,1 ile 5 kg/m² arası yağış kaydedildi.