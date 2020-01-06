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En fazla yağış Dipkarpaz’da kaydedildi

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 19 kg ile Dipkarpaz’da kaydedildi.

En fazla yağış Dipkarpaz’da kaydedildi

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 19 kg ile Dipkarpaz’da kaydedildi.

06 Ocak 2020 Pazartesi 10:07
En fazla yağış Dipkarpaz’da kaydedildi

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Dipkarpaz 19 kg/m², Pile 13 kg/m², Gönendere    12 kg/m², Kaleburnu 11 kg/m², Sipahi, Zafer Burnu, Akdoğan 10 kg/m², Esentepe, Vadili, Akıncılar, Dörtyol, Beyarmudu 9 kg/m², Alevkaya, Kırıkkale, Mallıdağ, Yenierenköy    7 kg/m², Ercan, Girne, Değirmenlik, Geçitkale, İskele, Tatlısu, Karaoğlanoğlu 6 kg/m²”

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Diğer yörelerde ise 0,1 ile 5 kg/m² arası yağış kaydedildi.
 

Son Güncelleme: 06.01.2020 13:25
Anahtar Kelimeler:
Kktc Yağış Miktarları
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