Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1180
ALTIN
486.946
DOLAR
7.8517
STERLİN
10.2624
EURO
9.2617
2’nci tur sonucunu kaybedenler belirleyecek…
2’nci tur sonucunu kaybedenler belirleyecek…
Büyük mesaj!
Büyük mesaj!
Akıncı -Tatar başrolde
Akıncı -Tatar başrolde
İlk tura karantina gölgesi düştü
İlk tura karantina gölgesi düştü
banner376
Flaş Haber
Kayıp şahıs bulundu
Kapat

En düşük katılım ve dördüncü kez ikinci tur…

Seçime katılım yüzde 58.29..

12 Ekim 2020 Pazartesi 14:37
En düşük katılım ve dördüncü kez ikinci tur…
banner337
banner351

KKTC’de dün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi, hem en düşük katılımlı Cumhurbaşkanlığı seçimi; hem de ikinci tura kalan dördüncü seçim oldu.

Kayıtlı seçmenlerin sadece yüzde 58.29’unun oy kullandığı seçim, şimdiye kadarki en düşük katılımla dikkat çekti.

1990 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi ise yüzde 93.48 katılımla şimdiye kadarki en yüksek katılımın sağlandığı seçim özelliği taşıyor.

KKTC’de dün koronavirüs pandemisi nedeniyle kısıtlamalarla geçen propaganda sürecinin ardından şimdiye kadarki seçimlerden farklı önlemlerle kurulan sandıklara, seçmenler ilgi göstermedi.

11 adayla en çok adayın yarıştığı seçim olma özelliği de taşıyan dünkü seçimde, hiçbir aday geçerli oyların salt çoğunluğunu alamadı. Seçim, önümüzdeki Pazar, dünkü oylamada en çok oyu alan iki aday olan UBP’nin adayı Ersin Tatar ve bağımsız aday Mustafa Akıncı arasında tekrarlanacak.

Tatar yüzde 32.34, Akıncı ise yüzde 29.80 oyla ilk iki sırayı almayı başardı ve ikinci tura kaldı.

Dünkü seçim, Kıbrıs Türk halkının kendi devlet çatısı altında yapılan 10’uncu devlet başkanlığı veya cumhurbaşkanlığı seçimi oldu.

Kıbrıs Türk Federe Devleti döneminde iki kez devlet başkanlığı için; KKTC’nin ilanından sonra ise, dünküyle birlikte sekizinci kez cumhurbaşkanlığı için seçim yapıldı.

İKİNCİ TURA KALAN SEÇİMLER

KKTC’de dün yapılan seçimin sonucu, dördüncü kez ikinci turu işaret etti.

Daha önce 1995, 2000 ve 2015 yıllarındaki cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı ancak birinde adaylardan biri çekildiği için ikinci tur seçime iki kez gidildi.

banner341
1995 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimde Rauf R. Denktaş ve Derviş Eroğlu ikinci tura kalırken, ikinci turun galibi Denktaş oldu.

2000 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde de ilk turda hiçbir aday oyların yarıdan bir fazlasını alamadı. En çok oyu alan adaylar yine Denktaş ve Eroğlu olurken, ikinci tur Eroğlu’nun adaylıktan çekildiğini açıklaması üzerine yapılmadı ve Yüksek Seçim Kurulu, Denktaş’ı seçilmiş ilan etti.

2015’te ikinci tur Derviş Eroğlu ve Mustafa Akıncı arasında yapıldı ve sandıktan Akıncı çıktı.

SEÇİMLER VE KAZANANLAR

13 Şubat 1975’te kurulan Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanlığı için 1976’da ve 1981’de yapılan seçimleri Rauf Raif Denktaş kazanırken, 15 Kasım 1983’te kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı için 1985, 1990, 1995 ve 2000 yıllarında yapılan seçimlerde sandıktan çıkan isim yine Denktaş oldu.
2005 Cumhurbaşkanlığı seçimini Mehmet Ali Talat; 2010 yılındaki seçimi ise Derviş Eroğlu kazandı. Beş yıl önce 2015’teki iki turlu seçimden ise Mustafa Akıncı galip çıktı.

Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, devlet başkanlığı veya cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en fazla aday olan ve katıldığı tüm seçimleri kazanan isim ünvanını taşıyor.

1976’DAN BUGÜNE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNE KATILIM ORANLARI

 KKTC’de dün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 58.29’luk katılım oranı, Kıbrıs Türk halkının cumhurbaşkanı seçim tarihçesinde en düşük oran olarak kayıtlara geçti.

TAK muhabirinin YSK verilerinden derlediği bilgiye göre, şimdiye kadarki devlet başkanlığı/cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım oranları ve kazananlar şöyle:

20 Haziran 1976 KTFD Devlet Başkanlığı seçimine katılım oranı yüzde 88.6; kazanan Rauf R. Denktaş.

28 Haziran 1981 KTFD Devlet Başkanlığı seçimine katılım oranı yüzde 74.8; kazanan Rauf R. Denktaş.

9 Haziran 1985 KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçimine katılım oranı yüzde 85.7; kazanan Rauf R. Denktaş.

22 Nisan 1990 KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçimine katılım oranı yüzde 93.48; kazanan Rauf R. Denktaş.

15 Nisan 1995 KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçimi katılım oranı yüzde 85.13.
Seçim ikinci tura kaldı. 2. tur 22 Nisan 1995’te Derviş Eroğlu ve Rauf R. Denktaş arasında yapıldı. Denktaş’ın kazandığı seçime katılım oranı yüzde 80.12 oldu.

15 Nisan 2000 KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçimi katılım oranı yüzde 81.02, Seçim Denktaş ve Eroğlu arasında ikinci tura kaldı ancak Eroğlu çekilince Denktaş Cumhurbaşkanı seçilmiş ilan edildi.

17 Nisan 2005 KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçimine katılım oranı yüzde 69,58; kazanan Mehmet Ali Talat.

18 Nisan 2010 KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçimini Derviş Eroğlu kazandı, seçime katılım oranı yüzde 76.3 oldu.

Katılım oranının yüzde 62.35 olduğu 19 Nisan 2015 Cumhurbaşkanlığı seçimi en çok oyu alan iki aday Derviş Eroğlu ve Mustafa Akıncı arasında ikinci tura kaldı. 26 Nisan 2015’teki ikinci turda seçime katılım oranı yüzde 64.12’ye yükseldi ve sandıktan Akıncı çıktı.

banner360
Son Güncelleme: 12.10.2020 14:45
Anahtar Kelimeler:
Kktc Cumhurbaşkanlığı Seçimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligine Ara
Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligine Ara
YSK seçim ve halkoylaması sonuçlarını ilan etti
YSK seçim ve halkoylaması sonuçlarını ilan etti
Eczacı, kalfa ve acil tıp teknisyenliği için başvuracaklara duyuru
Eczacı, kalfa ve acil tıp teknisyenliği için başvuracaklara duyuru
YSK seçim yasaklarını açıkladı
YSK seçim yasaklarını açıkladı
Benzinciler Birliği yarınki eylemi iptal etti
Benzinciler Birliği yarınki eylemi iptal etti
2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili seçim takvimi
2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili seçim takvimi
Girne bölgesindeki tüm okullar dezenfekte edildi
Girne bölgesindeki tüm okullar dezenfekte edildi
Vergi affı 31.12.2020 tarihine kadar uzatıldı
Vergi affı 31.12.2020 tarihine kadar uzatıldı
LTB Lefkoşa’daki sandık merkezlerini dezenfekte etti
LTB Lefkoşa’daki sandık merkezlerini dezenfekte etti
Dış Basın KKTC’deki seçim sonuçlarını TAK aracılığıyla duyurdu
Dış Basın KKTC’deki seçim sonuçlarını TAK aracılığıyla duyurdu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim