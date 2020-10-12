En düşük katılım ve dördüncü kez ikinci tur…

KKTC’de dün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi, hem en düşük katılımlı Cumhurbaşkanlığı seçimi; hem de ikinci tura kalan dördüncü seçim oldu.

Kayıtlı seçmenlerin sadece yüzde 58.29’unun oy kullandığı seçim, şimdiye kadarki en düşük katılımla dikkat çekti.

1990 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi ise yüzde 93.48 katılımla şimdiye kadarki en yüksek katılımın sağlandığı seçim özelliği taşıyor.

KKTC’de dün koronavirüs pandemisi nedeniyle kısıtlamalarla geçen propaganda sürecinin ardından şimdiye kadarki seçimlerden farklı önlemlerle kurulan sandıklara, seçmenler ilgi göstermedi.

11 adayla en çok adayın yarıştığı seçim olma özelliği de taşıyan dünkü seçimde, hiçbir aday geçerli oyların salt çoğunluğunu alamadı. Seçim, önümüzdeki Pazar, dünkü oylamada en çok oyu alan iki aday olan UBP’nin adayı Ersin Tatar ve bağımsız aday Mustafa Akıncı arasında tekrarlanacak.

Tatar yüzde 32.34, Akıncı ise yüzde 29.80 oyla ilk iki sırayı almayı başardı ve ikinci tura kaldı.

Dünkü seçim, Kıbrıs Türk halkının kendi devlet çatısı altında yapılan 10’uncu devlet başkanlığı veya cumhurbaşkanlığı seçimi oldu.

Kıbrıs Türk Federe Devleti döneminde iki kez devlet başkanlığı için; KKTC’nin ilanından sonra ise, dünküyle birlikte sekizinci kez cumhurbaşkanlığı için seçim yapıldı.

İKİNCİ TURA KALAN SEÇİMLER

KKTC’de dün yapılan seçimin sonucu, dördüncü kez ikinci turu işaret etti.

Daha önce 1995, 2000 ve 2015 yıllarındaki cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı ancak birinde adaylardan biri çekildiği için ikinci tur seçime iki kez gidildi.

1995 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimde Rauf R. Denktaş ve Derviş Eroğlu ikinci tura kalırken, ikinci turun galibi Denktaş oldu.



2000 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde de ilk turda hiçbir aday oyların yarıdan bir fazlasını alamadı. En çok oyu alan adaylar yine Denktaş ve Eroğlu olurken, ikinci tur Eroğlu’nun adaylıktan çekildiğini açıklaması üzerine yapılmadı ve Yüksek Seçim Kurulu, Denktaş’ı seçilmiş ilan etti.

2015’te ikinci tur Derviş Eroğlu ve Mustafa Akıncı arasında yapıldı ve sandıktan Akıncı çıktı.



SEÇİMLER VE KAZANANLAR

13 Şubat 1975’te kurulan Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanlığı için 1976’da ve 1981’de yapılan seçimleri Rauf Raif Denktaş kazanırken, 15 Kasım 1983’te kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı için 1985, 1990, 1995 ve 2000 yıllarında yapılan seçimlerde sandıktan çıkan isim yine Denktaş oldu.

2005 Cumhurbaşkanlığı seçimini Mehmet Ali Talat; 2010 yılındaki seçimi ise Derviş Eroğlu kazandı. Beş yıl önce 2015’teki iki turlu seçimden ise Mustafa Akıncı galip çıktı.



Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, devlet başkanlığı veya cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en fazla aday olan ve katıldığı tüm seçimleri kazanan isim ünvanını taşıyor.

1976’DAN BUGÜNE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNE KATILIM ORANLARI

KKTC’de dün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 58.29’luk katılım oranı, Kıbrıs Türk halkının cumhurbaşkanı seçim tarihçesinde en düşük oran olarak kayıtlara geçti.

TAK muhabirinin YSK verilerinden derlediği bilgiye göre, şimdiye kadarki devlet başkanlığı/cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım oranları ve kazananlar şöyle:

20 Haziran 1976 KTFD Devlet Başkanlığı seçimine katılım oranı yüzde 88.6; kazanan Rauf R. Denktaş.



28 Haziran 1981 KTFD Devlet Başkanlığı seçimine katılım oranı yüzde 74.8; kazanan Rauf R. Denktaş.

9 Haziran 1985 KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçimine katılım oranı yüzde 85.7; kazanan Rauf R. Denktaş.

22 Nisan 1990 KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçimine katılım oranı yüzde 93.48; kazanan Rauf R. Denktaş.

15 Nisan 1995 KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçimi katılım oranı yüzde 85.13.

Seçim ikinci tura kaldı. 2. tur 22 Nisan 1995’te Derviş Eroğlu ve Rauf R. Denktaş arasında yapıldı. Denktaş’ın kazandığı seçime katılım oranı yüzde 80.12 oldu.

15 Nisan 2000 KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçimi katılım oranı yüzde 81.02, Seçim Denktaş ve Eroğlu arasında ikinci tura kaldı ancak Eroğlu çekilince Denktaş Cumhurbaşkanı seçilmiş ilan edildi.



17 Nisan 2005 KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçimine katılım oranı yüzde 69,58; kazanan Mehmet Ali Talat.



18 Nisan 2010 KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçimini Derviş Eroğlu kazandı, seçime katılım oranı yüzde 76.3 oldu.

Katılım oranının yüzde 62.35 olduğu 19 Nisan 2015 Cumhurbaşkanlığı seçimi en çok oyu alan iki aday Derviş Eroğlu ve Mustafa Akıncı arasında ikinci tura kaldı. 26 Nisan 2015’teki ikinci turda seçime katılım oranı yüzde 64.12’ye yükseldi ve sandıktan Akıncı çıktı.