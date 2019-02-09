En çok yağışı 36 kg ile Sipahi aldı

Meteoroloji Dairesi, dün sabahtan, bugün sabaha kadar en çok yağış alan bölgenin 36 kg/m2 ile Sipahi olduğunu açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Dipkarpaz ,Akdeniz’e 14, Gazimağusa’ya13, Salamis’e 12, Mehmetçik ve Yeşilırmak’a 11, Zaferburnu, Çayönü’ne 10, İskele, Mallıdağ’a 8, Kantara’ya 7, Beyarmudu, Çayırova, Gemikonağı,Güzelyurt, Tatlısu, Yenierenköy’e ise 6’şar kg/m2’ye yağmur düştüğünü kaydetti.

Diğer yörelerde ise 1 ile 5 kg/m² arası yağış kaydedildi.

