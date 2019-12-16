En çok yağış Zafer Burnu’na düştü

Meteoroloji Dairesi’nin açıkladığı yağış miktarı raporuna göre, dün saat 08.00’den bu sabah 8.00’e kadar gerçekleşen yağışın bölgelere göre dağılımı şöyle oldu:

“Zafer Burnu 36 kg/m²; Dipkarpaz 27 kg/m²; Akdoğan 12 kg/m²; İskele ve Mehmetçik 10 kg/m²; Vadili ve Esentepe 7 kg/m²; Ziyamet, Beyarmudu, Serdarlı ve Kırıkkale 6 kg/m²; Sipahi, Koruçam, Gazimağusa, Yenierenköy ve Ercan 5 kg/m²”

Diğer bölgelere ise metrekareye 1-4 kg/m² yağış düştü.