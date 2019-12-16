En çok yağış Zafer Burnu’na düştü

Meteoroloji Dairesi’nin açıkladığı yağış miktarı raporuna göre, dün saat 08.00’den bu sabah 8.00’e kadar gerçekleşen yağışın bölgelere göre dağılımı şöyle oldu:
Diğer bölgelere ise metrekareye 1-4 kg/m² yağış düştü.
Ülkede bu sabah 08.00 itibarıyla son 24 saatte en fazla yağış metrekareye 36 kg. ile Zafer Burnu’na düştü.
Meteoroloji Dairesi’nin açıkladığı yağış miktarı raporuna göre, dün saat 08.00’den bu sabah 8.00’e kadar gerçekleşen yağışın bölgelere göre dağılımı şöyle oldu:
Diğer bölgelere ise metrekareye 1-4 kg/m² yağış düştü.