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En çok yağış nereye düştü?

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 19 kg ile Beylerbeyi’nde kaydedildi.

14 Mart 2022 Pazartesi 12:00
En çok yağış nereye düştü?

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

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“Beylerbeyi 19 kg/m² Tatlısu 13 kg/m², Kantara 12 kg/m², Yeşilırmak 11 kg/m², Girne, Boğaz 10 kg/m², Alsancak 8 kg/m², Taşkent 7 kg/m², Akdeniz, Esentepe, Yenierenköy 6 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 0.1 ile 5 kg/m² arası yağış kaydedildi.

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Son Güncelleme: 14.03.2022 13:40
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