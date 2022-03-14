En çok yağış nereye düştü?

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Beylerbeyi 19 kg/m² Tatlısu 13 kg/m², Kantara 12 kg/m², Yeşilırmak 11 kg/m², Girne, Boğaz 10 kg/m², Alsancak 8 kg/m², Taşkent 7 kg/m², Akdeniz, Esentepe, Yenierenköy 6 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 0.1 ile 5 kg/m² arası yağış kaydedildi.