En çok yağış nereye düştü?

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
Diğer yörelerde ise 0.1 ile 5 kg/m² arası yağış kaydedildi.
Son Güncelleme: 14.03.2022 13:40
KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 19 kg ile Beylerbeyi’nde kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
Diğer yörelerde ise 0.1 ile 5 kg/m² arası yağış kaydedildi.