En çok yağış nereye düştü?

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
Diğer yörelerde ise 0.1 ile 2 kg/m² arası yağış kaydedildi.
Son Güncelleme: 12.03.2022 14:03
KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 8 kg ile Kalkanlı’da kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
Diğer yörelerde ise 0.1 ile 2 kg/m² arası yağış kaydedildi.