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En çok yağış nereye düştü?

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 8 kg ile Kalkanlı’da kaydedildi.

12 Mart 2022 Cumartesi 11:15
En çok yağış nereye düştü?

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

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“Kalkanlı  8 kg/m², Lefkoşa, Girne, Türkeli 6 kg/m², Boğaz, Yeşilırmak, Esentepe, Karaoğlanoğlu, Zümrütköy, Gemikonağı, Tatlısu, Alevkaya, Bostancı 5 kg/m², Alayköy, Lefke, Güzelyurt 4 kg/m², Mallıdağ, Alsancak, Doğancı, Akıncılar, Ydü, Geçitkale 3 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 0.1 ile 2 kg/m² arası yağış kaydedildi.

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Son Güncelleme: 12.03.2022 14:03
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