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En çok yağış nereye düştü?

Meteoroloji Dairesi, bu sabah 08.00 itibarıyla i 24 saatlik sürede KKTC genelinde bölgelere düşen yağış miktarlarını açıkladı.

31 Ocak 2021 Pazar 12:45
En çok yağış nereye düştü?
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Meteoroloji Dairesi, bu sabah 08.00 itibarıyla i 24 saatlik sürede KKTC genelinde bölgelere düşen yağış miktarlarını açıkladı.

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Buna göre,  metrekareye; Zafer Burnu’nda 28, Akıncılar’da 21, Beyarmudu’nda 18, Mehmetcik’te 15, Çayırova’da 14, Kantara ve Dipkarpaz’da 13, Ercan, Gemikonağı ve Kalkanlı’da 12, Esentepe’de 11 kilogram yağış düştü.

Diğer bölgelerde metrekarede 1 ile 10 kilogram arası yağış kaydedildi.

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Son Güncelleme: 31.01.2021 14:52
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