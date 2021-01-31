En çok yağış nereye düştü?

Meteoroloji Dairesi, bu sabah 08.00 itibarıyla i 24 saatlik sürede KKTC genelinde bölgelere düşen yağış miktarlarını açıkladı.
Diğer bölgelerde metrekarede 1 ile 10 kilogram arası yağış kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi, bu sabah 08.00 itibarıyla i 24 saatlik sürede KKTC genelinde bölgelere düşen yağış miktarlarını açıkladı.
Meteoroloji Dairesi, bu sabah 08.00 itibarıyla i 24 saatlik sürede KKTC genelinde bölgelere düşen yağış miktarlarını açıkladı.
Diğer bölgelerde metrekarede 1 ile 10 kilogram arası yağış kaydedildi.