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En çok yağış nereye düştü?

Meteoroloji Dairesi dün sabahtan bu sabaha kadar en çok yağmurun metrekareye 29 kg ile Dipkarpaz’da kaydedildiğini açıkladı.

En çok yağış nereye düştü?

Meteoroloji Dairesi dün sabahtan bu sabaha kadar en çok yağmurun metrekareye 29 kg ile Dipkarpaz’da kaydedildiğini açıkladı.

10 Ocak 2020 Cuma 11:15
En çok yağış nereye düştü?

Lefkoşa, 10 Ocak 20 : Meteoroloji Dairesi dün sabahtan bu sabaha kadar en çok yağmurun metrekareye 29 kg ile Dipkarpaz’da kaydedildiğini açıkladı.

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Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Dipkarpaz’ı metrekareye 8 kg ile Kaleburnu ve Ziyamet; 6 kg ile Sipahi ve 5 kg ile Yenierenköy takip etti.

Yağmur alan diğer yerlerde ise 5 kg/m²’nin altında yağış ölçüldü.

(ÖZ/FEZ)
 

Son Güncelleme: 10.01.2020 14:18
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