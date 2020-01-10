En çok yağış nereye düştü?

Lefkoşa, 10 Ocak 20 : Meteoroloji Dairesi dün sabahtan bu sabaha kadar en çok yağmurun metrekareye 29 kg ile Dipkarpaz’da kaydedildiğini açıkladı.
Yağmur alan diğer yerlerde ise 5 kg/m²’nin altında yağış ölçüldü.
(ÖZ/FEZ)
Meteoroloji Dairesi dün sabahtan bu sabaha kadar en çok yağmurun metrekareye 29 kg ile Dipkarpaz’da kaydedildiğini açıkladı.
Lefkoşa, 10 Ocak 20 : Meteoroloji Dairesi dün sabahtan bu sabaha kadar en çok yağmurun metrekareye 29 kg ile Dipkarpaz’da kaydedildiğini açıkladı.
Yağmur alan diğer yerlerde ise 5 kg/m²’nin altında yağış ölçüldü.
(ÖZ/FEZ)