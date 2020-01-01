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En çok yağış nereye düştü?

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 9 kg ile Akdeniz’de kaydedildi.

En çok yağış nereye düştü?

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 9 kg ile Akdeniz’de kaydedildi.

01 Ocak 2020 Çarşamba 11:38
En çok yağış nereye düştü?

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

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“Akdeniz 9,0 kg/m²,  Esentepe, Kalkanlı 7,0 kg/m², Alsancak  6,0 kg/m², Zaferburnu, Çamlıbel, Selvilitepe  5,0 kg/m², Girne  4,0 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 1 ile 3 kg/m² arası yağış kaydedildi.

Son Güncelleme: 01.01.2020 15:18
Anahtar Kelimeler:
Kktc Yağışlar
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