En çok yağış nereye düştü?

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
Diğer yörelerde ise 1 ile 3 kg/m² arası yağış kaydedildi.
Son Güncelleme: 01.01.2020 15:18
KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 9 kg ile Akdeniz’de kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
Diğer yörelerde ise 1 ile 3 kg/m² arası yağış kaydedildi.