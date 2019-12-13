En çok yağış Dipkarpaz’da kaydedildi

Dipkarpaz’ı, metrekareye 39 kg ile Mahmetcik ile Kantara, 31 kg ile Zaferburnu ve 27 kg ile Gazimağusa izledi. Yenierenköy ile Çayırova’da 23 kg/m² yağmur ölçülürken yağış alan diğer yerlere 20 kg/m²’nin altında yağmur düştüğü belirlendi.