En çok vaka Lefkoşa'da!

Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre son 24 saatte yapılan test sayısı 8748 olup, 109'u yerel 143 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 109 kişi taburcu edilmiştir.
4 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 30 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 109 kişi ise yerel vakadır.
41 kişi Lefkoşa, 32 kişi Girne, 28 kişi Gazimağusa, 6 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
5 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 8748
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 143
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 30
Yerel Vaka Sayısı: 109
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 105
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .496.246Toplam Vaka Sayısı: 17.135
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 15.090
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1852
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 139
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1596
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 103
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 67
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 503
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 342
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3924
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 44.458