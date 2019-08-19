En çok ceza seyrüsefersiz sürüş ve seyir halinde cep telefonu ile görüşme suçundan..

Trafikte son 7 gün içerisinde en çok ceza, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve seyir halinde cep telefonu ile görüşme suçundan kesildi.

Polisten verilen bilgiye göre, 05 - 18 Ağustos tarihleri arasında trafikte 8704 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetlenen sürücülerin 208’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 204’ü seyrüsefer ruhsatsız,186’sı süratli araç kullanmak, 91’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 57’si sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 65’i dikkatsiz sürüş yapmak, 55’i alkollü araç kullanmak, 43’ü muayenesiz araç kullanmak, 21’i "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 20’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 11’i tehlikeli sürüş yapmak, 5’i “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak, 4’ü tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 4’ü koruyucu miğfersiz motosiklet kullanmak, 1’i takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ve 306’sı diğer trafik suçlarından rapor edildi.