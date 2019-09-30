Emzirmenin önemi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ayhan Dağ, Dünya’nın pek çok bölgesinde emzirme oranlarının azalmasına bağlı olarak bebek ölümlerinde büyük artış yaşandığına dikkat çekerek, anne sütünün bebek beslenmesinde ve sağlığında birincil yeri olduğunu kaydetti.

Yrd. Doç. Dr. Dağ, 1991 yılında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) tarafından Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu çalışmalarının başlatıldığını hatırlatarak, bireylerin ‘1-7 Ekim Emzirme Haftası’ kapsamında bilgilendirildiklerini açıkladı.

Anne sütünün, yeni doğan bebeklerin sağlıklı büyüme için gerekli sıvı, enerji ve tüm besin ögelerini sağlayan ideal bir bileşime sahip olduğunu dile getiren Dağ, “Doğumdan sonraki ilk haftalarda sütün bileşimi, bebeğin mide-bağırsak gelişimine uygun olarak değişiklik gösterir. Anne sütünün içeriğinde bulunan bağışıklık faktörleri, biyoaktif maddeler, prebiyotik ve probiyotik özelliği ile normal floranın oluşmasına yardımcı olur” şeklinde konuştu.

Yrd. Doç. Dr. Dağ, emzirmenin ayrıca anne ile ten temasının oluşturulması ve anne ile bebek arasındaki bağın güçlenmesi konularında olanak sağladığını da anımsatarak, annenin meme, over, endometrium gibi bazı kanser türlerine yakalanma riskini de azaltma özelliğine sahip olduğunu açıkladı. Emzirmenin anneyi kemik erimesine karşı (osteoporozis) koruduğuna da dikkat çeken Dağ, “Ayrıca, emzirme sırasında harcanan enerji ve süt üretimi için yağ dokularının kullanımı ile anne daha kolay bir şekilde ağırlık kaybederek gebelik öncesi vücut ağırlığına geri dönebilir” dedi.

Dağ, açıklamasında emzirmenin bebeğe ve anneye sağladığı sayısız yararlar nedeniyle WHO, UNICEF ve uluslararası pediatri kuruluşlarının, bebeklere özellikle ilk 6 ayında tek başına anne sütü verilmesini ve uygun tamamlayıcı besinler ile birlikte emzirmenin 2 yaşa kadar devam etmesi gerektiğini vurguladı.