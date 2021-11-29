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Emre Genç hayatını kaybetti

21 yaşındaki Emre Genç 28 gündür yoğun bakımdaydı..

29 Kasım 2021 Pazartesi 12:16
Emre Genç hayatını kaybetti

Tatlısu’da 1 Kasım tarihinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve yoğun bakım servisinde tedavi gören 21 yaşındaki Emre Genç, 28 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Mesut Genç: SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ

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Emre Genç’in ölümünü, yeğeni, bağımsız Milletvekili Mesut Genç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Genç’in paylaşımı şu şekilde:

“Kıymetli dostlar kuzenim Emre GENÇ geçirmiş olduğu elim trafik kazası sonrası 28 günlük yaşam mücadelesini kaybetmiştir. Sözün bittiği yerdeyiz.
Allah rahmetiyle mağfiret eylesin! Rabbim mekanını cennet, makamını alî eylesin! Başta ailem olmak üzere tüm Kaplıca köyümün ve sevenlerinin başı sağolsun.
Cenazesi bugün öğle namazına müteakip Kaplıca mezarlığına defnedilecektir.”

KAZA NASIL OLMUŞTU?

Tatlısu’da 1 Kasım tarihinde meydana gelen trafik kazasında, Ertuğrul Genç yönetimindeki araç, ilk olarak beton su akarına ardından da bariyerlere çarpmıştı. kaza sonucu ağır yaralanan 21 Emre Genç, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde, araçta yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Tolgahan Demir ile 22 yaşındaki Ertuğrul Genç ise Mağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı.

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