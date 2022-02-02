Emrah Yeşilırmak, görevini Asbaşkan Meral Sertsoy’a devretti

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, milletvekili seçilmesinin ardından görevini Asbaşkan Meral Sertsoy’a devretti.

Yenierenköy Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 2018 yılından bu yana belediye başkanlığı görevini yürüten Yeşilırmak, bugün belediye personeliyle vedalaştı.

Yeşilırmak, göreve geldiği günden bu yana hem belediye, hem de bölge için çalıştığını belirterek, bugüne kadar birçok proje üretildiğini, yoğun bir mücadele ile zor günlere rağmen çok iyi işler yapıldığını anlattı.

Özellikle belediye çalışanlarına emek ve ekmeklerine sahip çıktıkları için teşekkür eden Yeşilırmak, bundan sonraki süreçte de bölgenin insanı olarak, hem belediyenin, hem de bölgenin yanında olacağını dile getirdi.

Yenierenköy Belediyesi Başkanlığı görevini üstlenen Meral Sertsoy da, Emrah Yeşilırmak ile çalışmaktan büyük onur duyduğunu dile getirerek, Yeşilırmak'a yeni görevinde başarılar diledi.

Emrah Yeşilırmak, 23 Ocak Erken Genel Seçimi’nde UBP’den İskele Milletvekili seçilmişti.