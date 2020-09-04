Emo Yapılacak Pandemi Hastanesi Konusunda Açıklama İstedi

Lefkoşa, 4 Eylül 20 (.): Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 45 gün içinde bitirilmesi planlanan pandemic hastanesinin, bilimsel çalışmalarla sel ve taşkın riski taşıyan bir bölgede, hangi ülke ve arazi nizamlarına uyularak çizilmiş hangi projeye göre yapılacağı konusunda yetkilileri açıklama yapmaya davet etti.

EMO Başkanı Ali Murat Cellatoğlu yaptığı açıklamada, pandemi hastanesinin Türkiye Cumhuriyeti tarafından yaptırılacağı ve sürecin ise çok kısa olacağından bahsedilmekte olduğunu belirterek, KTMMOB yasasına göre, ilgili odadan vize almış mimari, statik, elektrik ve mekanik projeleri olmadan hiçbir inşaata başlanamayacağına dikket çekti.

KKTC’de elektrik tesisatlarının BS standartlarına göre projelendirilmekte olduğunu, uygulamasının da projesine göre yapıldığını kaydeden Cellatoğlu, şöyle devam etti:

“Türkiye’de hazırlanan veya hazırlanacak olan elektrik projesinin hangi standartlara göre olacağı, KIB-TEK yerel kurallarına uygunluğu, proje sorumluluğunun kimde olacağı, işin kontrolünü hangi elektrik mühendisinin yapacağı, elektrik tesisatlarının ülkemiz yasa ve tüzüklerinde adı geçen yetkin ve kayıtlı teknisyenler tarafından mı yapılacağı konularında çok ciddi endişelerimiz var”

Cellatoğlu, “Yasa tanımadan, hukuka aykırı bir şekilde, başka ülke standartlarına uyularak tasarlanmış bir projenin ülkemizde uygulanması, ileride ciddi sorunlara, hatta hiç istenmeyen mal ve can kayıplarına sebep olabileceği konularında EMO olarak uyarıda bulunmayı bir borç biliriz” ifadesini kullandı.

(ŞEB/FEZ)

