Emo “kktc Elektrik Sistemi Ve Enerji Politikaları” Panelini İnternet Ortamında Düzenliyor

Lefkoşa, 14 Ekim 20 : Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Enerji Politikaları Komitesinin hazırladığı “KKTC Elektrik Sistemi ve Enerji Politikaları” Webinar Paneli, 21 Ekim Çarşamba günü Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecek.

EMO’den verilen bilgiye göre, moderatörlüğünü EMO Başkanı Ali Murat Cellatoğlu’nun yapacağı webinarda, Doç. Dr. Murat Fahrioğlu “Enterkonnekte Sistem”, Serhat Uludağ “Dünya Enerji Sektöründeki Gelişmeler ve Kıbrıs’a Olası Etkileri”, Yusuf Avcıoğlu da “KKTC’de Mevcut Sistem” konulu sunumları yer alacak.

Webinar 18.00’de başlayacak ve 20.00’ye kadar sürecek.

(RU/GÜL) FOTOĞRAFLI