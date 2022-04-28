EMO: “Güngör’le ilgili ihale iptali edilmeli…”

Elektrik Mühendisleri Odası, yarın saat 10.00’da ihale için teklif açılacağını belirterek, başta Başbakan Faiz Sucuoğlu, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu olmak üzere UBP-DP-YDP hükümetini ihaleyi iptal etmeye, ilgili paydaşlardan teknik görüş ve izinleri aldıktan sonra yeniden ihaleye çıkmaya çağırdı.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Enerji Komitesi ile EMO Yönetim Kurulu’nun teknik detaylara da yer verdiği açıklamasında şunlar savunuldu:



“Güngör Katı Atık Depolama Tesisinin Özelleştirilmesi İhalesi kapsamında hazırlanan şartnamelerin yangından mal kaçırırcasına alelacele ve özensiz bir biçimde hazırlanmış, birçok noktasında hatalar, çelişkiler ve muğlaklıklar içermektedir. Ayrıca mevcut kapasitede üretim yapılabilmesi için ülkemize çöp ithalatının yolunu açacağı da görülmektedir.Başta Başbakan Faiz Sucuoğlu ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu olmak üzere, UBP-DP-YDP Hükümetini, yarın 10.00’da teklifleri açılacak olan bu ihaleyi iptal ederek, ilgili paydaşlardan gerekli teknik görüş ve izinleri aldıktan sonra, itinayla hazırlanacak yeni bir İhale Dosyası ile yeniden ihaleye çıkmaya davet ediyoruz.”