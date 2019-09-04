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Emlakçılar Birliği yasa istiyor

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği,  sektöre güven ve istikrar getirecek yasaların çıkması için hükümetten düzenleme talep etti.

Emlakçılar Birliği yasa istiyor

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği,  sektöre güven ve istikrar getirecek yasaların çıkması için hükümetten düzenleme talep etti.

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:45
Emlakçılar Birliği yasa istiyor

Emlakçılar Birliği’nden yapılan yazılı açıklamada, gerekli çözüm önerileri getirilmediği takdirde eylem ve hukuksal mücadele uyarısı yapıldı

Yaşanan son gelişmelerin herkese ders olması gerektiğinin altı çizilen açıklamada,  Emlakçılar Birliği Yasası’nın artık Bakanlar Kurulu’ndan geçerek Meclis’e gelmesi gerektiği vurgulandı.

Emlakçılar Birliği  Başkanı Hasan  Sungur yaptığı açıklamada, “Kimseye karşı değiliz. Emlakçılar Birliği olarak ülkemiz için en önemli lokomotif  sektör olan emlakçılıkta sağlıklı bir yapı istiyoruz. Bizler artık gazetelerde vatandaşların aldıkları konutlardan dolayı mağdur olduklarını ifade ettikleri haberlerin olmayacağı emniyetli ve huzurlu bir ortam istiyoruz” dedi.

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Sungur 17 Nisan 2007’de çıkarılan yasada emlakçılık ve emlak sektörüne ilişkin bazı kurallar getirildiğini ancak eksiklikler nedeniyle uygulamanın  etkin ve yeterli olamadığını ifade etti.

Ülkede şu binin üzerinde kayıtlı veya kayıtsız emlakçı  bulunduğunu belirten Sungur, yasa ile kayıt dışı emlakçıların  devlete vergi vermesini,  emlakçıların yaptıkları işlemlerin sigorta güvencesine alınmasını, kimsenin mağdur olmamasını hedeflediklerini kaydetti.

Sungur, ülkede emlakçılık sektöründe  yerli ve yabancı mafyalaşma eğiliminde gruplar bulunduğu uyarısı yaptı.

Son Güncelleme: 04.09.2019 13:54
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