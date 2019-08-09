Emlakçılar Birliği Başkanı Sungur’dan Tapu Dairesi çalışanlarına destek

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, dün Girne Tapu Dairesi’nde yaşananlar ve bugün greve giden tapu çalışanlarına destek belirtti.Sungur, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ı yaşanan mağduriyetlerin çözümü için bir an önce Emlakçılar Birliği Yasası’nı geçirmeye davet etti.

Sungur, “Son zamanlarda Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Yasası’nın yasal düzenlemelerinin İçişleri Bakanı tarafından geçirilmiş olmamasından ötürü mağduriyetlerin giderek arttığını üzülerek görüyoruz. Oysa Emlakçılar Birliği Yasası geçmiş ve ilgili yasal düzenlemeler de yapılmış olsa, bu tür mağduriyetler en asgari oranda olacaktı.” dedi.

“PİYASADA DERİN GÜVEN BUNALIMI VAR”

Yaşanan bu olayların emlakçılık sektörüne darbeler vurduğunu belirten Sungur, “Şu an memlekette emlak patlaması yaşanması gerekirken maalesef satışlar diplerde geziyor. Piyasada çok derin bir güven bunalımı vardır. Yaşanan son olayda çok kötü şartlarda canla başla ve büyük özveriyle görev yapamaya çalışan Tapu Dairesi çalışanlarının yaşamış oldukları mağduriyet bizi derinden üzmüştür. Kendilerine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor bu vesile ile de Sayın İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ı göreve davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.