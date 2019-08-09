banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99099
ALTIN
265.386
DOLAR
5.4808
STERLİN
6.5852
EURO
6.1374
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
ULTRAVİYOLE RADYASYONU UYARISI!
İşçi diye geldi sapık çıktı
İŞÇİ DİYE GELDİ SAPIK ÇIKTI
Lefkoşa’da ev yangını
LEFKOŞA'DA EV YANGINI
banner307
Flaş Haber
Zincirleme kaza!
Kapat

Emlakçılar Birliği Başkanı Sungur’dan Tapu Dairesi çalışanlarına destek

Sungur, İçişleri Bakanı Baybars’a “Emlakçılar Birliği Yasası’nı geçirin” çağrısında bulundu

Emlakçılar Birliği Başkanı Sungur’dan Tapu Dairesi çalışanlarına destek

Sungur, İçişleri Bakanı Baybars’a “Emlakçılar Birliği Yasası’nı geçirin” çağrısında bulundu

09 Ağustos 2019 Cuma 10:12
Emlakçılar Birliği Başkanı Sungur’dan Tapu Dairesi çalışanlarına destek

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, dün Girne Tapu Dairesi’nde yaşananlar ve bugün greve giden tapu çalışanlarına destek belirtti.Sungur, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ı yaşanan mağduriyetlerin çözümü için bir an önce Emlakçılar Birliği Yasası’nı geçirmeye davet etti.

banner317
Sungur, “Son zamanlarda Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Yasası’nın yasal düzenlemelerinin İçişleri Bakanı tarafından geçirilmiş olmamasından ötürü mağduriyetlerin giderek arttığını üzülerek görüyoruz.  Oysa Emlakçılar Birliği Yasası geçmiş ve ilgili yasal düzenlemeler de yapılmış olsa, bu tür mağduriyetler en asgari oranda olacaktı.” dedi.

“PİYASADA DERİN GÜVEN BUNALIMI VAR”

Yaşanan bu olayların emlakçılık sektörüne darbeler vurduğunu belirten Sungur, “Şu an memlekette emlak patlaması yaşanması gerekirken maalesef satışlar diplerde geziyor. Piyasada çok derin bir güven bunalımı vardır. Yaşanan son olayda çok kötü şartlarda canla başla ve büyük özveriyle görev yapamaya çalışan Tapu Dairesi çalışanlarının yaşamış oldukları mağduriyet bizi derinden üzmüştür.  Kendilerine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor bu vesile ile de Sayın İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ı göreve davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 09.08.2019 13:36
Anahtar Kelimeler:
Hasan Sungur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne Tapu Dairesi’nde Uyarı Grevi Yapıldı
Girne Tapu Dairesi’nde Uyarı Grevi Yapıldı
BASS, Cypfruvex Ltd.’te çalışanlara ödenmek üzere 59 bin TL’nin bulunamadığını  savundu
BASS, Cypfruvex Ltd.’te çalışanlara ödenmek üzere 59 bin TL’nin bulunamadığını  savundu
Bayram boyunca hava nasıl olacak?
Bayram boyunca hava nasıl olacak?
Gazimağusa-Yeniboğaziçi-İskele İmar Planı Tasarısı Danışma Toplantısı düzenlendi
Gazimağusa-Yeniboğaziçi-İskele İmar Planı Tasarısı Danışma Toplantısı düzenlendi
Liderler, Lute’un çalışmalarını sürdürmesi ve üçlü görüşme kararı aldı
Liderler, Lute’un çalışmalarını sürdürmesi ve üçlü görüşme kararı aldı
KDV beyan verme ve ödeme tarihi 23 Ağustos’a kadar uzatıldı
KDV beyan verme ve ödeme tarihi 23 Ağustos’a kadar uzatıldı
Girne Belediyesi, kurban atıklarının toplanıp bertaraf edilmesi amacıyla ekip oluşturdu
Girne Belediyesi, kurban atıklarının toplanıp bertaraf edilmesi amacıyla ekip oluşturdu
YDP Kurban bayramı süresince halkla buluşacak
YDP Kurban bayramı süresince halkla buluşacak
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz’dan bayram mesajı
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz’dan bayram mesajı
‘Mağusalı Sohbetler’'in dün akşamki konusu “Güney Kıbrıs’ta ve Yunanistan’da Güncel Siyaset”'di
‘Mağusalı Sohbetler’'in dün akşamki konusu “Güney Kıbrıs’ta ve Yunanistan’da Güncel Siyaset”'di

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim