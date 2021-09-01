banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Trafik kazası: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Trafik kazası
77 yaşındaki şahıs kayıp
77 yaşındaki şahıs kayıp
Ücretsiz test dönemi sona erdi
Ücretsiz test dönemi sona erdi
Uyanık işverenler!
Uyanık işverenler!
banner376
Flaş Haber
110'u yerel 137 pozitif vaka
Kapat

Emiroğlu: “Kıbrıs’ta ilk defa kapalı kalp ameliyatı yöntemiyle koroner by-pass operasyonu gerçekleştirildi”

01 Eylül 2021 Çarşamba 16:15
Emiroğlu: “Kıbrıs’ta ilk defa kapalı kalp ameliyatı yöntemiyle koroner by-pass operasyonu gerçekleştirildi”

LEFKOŞA DEVLET HASTANESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ BÖLÜM BAŞKANI OP. DR. OZAN EMİROĞLU AÇIKLADI:
“KIBRIS’TA İLK DEFA KAPALI KALP AMELİYATI YÖNTEMİYLE KORONER BY-PASS OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ”
“HASTA 4 GÜN SONRA TABURCU OLDU”
Lefkoşa Devlet Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde Kıbrıs’ta ilk defa kapalı kalp ameliyatı yöntemiyle (minimal invaziv) koroner by-pass operasyonu gerçekleştirildiği bildirildi. 
Yazılı açıklama yapan Lefkoşa Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Op. Dr. Ozan Emiroğlu, uzun süredir bu konuda hazırlıkları bulunan Op. Dr. Çağın Zaim ve 10 kişilik kalp ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyatın, 3 saat sürdüğünü belirtti. 

banner341
Hastanın tıkalı olan 3 damarına, 1 göğüsten ve 2 bacaktan alınan damarlar ile 3 damar koroner by-pass operasyonu yapıldığını kaydeden Emiroğlu, 45 yaşındaki erkek hastanın kapalı yöntem by-pass ameliyatından sonra 1 gün yoğun bakımda kalıp ertesi günü servise alındığını, 4 gün sonra taburcu edildiğini ifade etti. 
Emiroğlu, “Sol göğüsten 7-8 cm.lik kesi ile, hiçbir kemik kesilmeden yapılan kapalı yöntem by-pass ameliyatlarının birçok avantajı bulunduğundan tüm dünyada her geçen gün daha fazla hasta tarafından tercih edilmektedir.” dedi.
Normal göğüs kemiği kesilerek yapılan ameliyatlarda hastanın genelde 2-3 ay istirahat sonrasında çalışmaya dönerken, kapalı yöntem ameliyatlarda hastanın yaklaşık 2-3 hafta sonra işine dönebildiğini kaydeden Emiroğlu, şöyle devam etti: 
“Küçük kesi ile kemik kesilmeden ameliyat yapıldığı için ameliyat sonrasında daha az ağrı olmaktadır. Normal göğüs kemiği kesilerek yapılan by-pass ameliyatlarında hastaların 45 gün sadece sırt üstü yatıp, yan yatmaması gerekirken, kapalı ameliyatlarda hastanın hareket kısıtlılığı olmaz. Göğüs kemiği kesildiğinde oluşabilecek, göğüs kemiğinin kaynaşmama sorunu ortadan kalkmaktadır. By-Pass için kullanılacak olan bacaktan çıkarılan damarlar da küçük kesi ile çıkarıldığından, ameliyattan sonra bacaklarda oluşabilen yaranın kaynaşması veya enfeksiyon problemleri yok denecek kadar, çok daha az olmaktadır.”
Emiroğlu, kozmetik yönü haricinde belirtilen birçok avantajı olan bu yöntemin uygun hastalara uygulandığı zaman, hastaların rahat bir iyileşme dönemi geçirdiğini kaydetti. 
 

banner360
Son Güncelleme: 01.09.2021 18:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazimağusa’da korkutan kaza
Gazimağusa’da korkutan kaza
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
Trafik kazası: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Trafik kazası: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Garaböcü Halk Masalı Salı günü Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi önünde sahnelenecek
Garaböcü Halk Masalı Salı günü Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi önünde sahnelenecek
77 yaşındaki şahıs kayıp
77 yaşındaki şahıs kayıp
Gazimağusa Belediyesi’nde süresiz grev başlıyor
Gazimağusa Belediyesi’nde süresiz grev başlıyor
Maliye Bakanlığı Ağustos ayında 645 milyon 722 bin 327 TL 29 kuruş ödeme yaptı
Maliye Bakanlığı Ağustos ayında 645 milyon 722 bin 327 TL 29 kuruş ödeme yaptı
Günay: “2021 mali yılının ikinci çeyreğinde kamu maliyesi 228,2 milyon TL açık verdi”
Günay: “2021 mali yılının ikinci çeyreğinde kamu maliyesi 228,2 milyon TL açık verdi”
E-ticaret kapsamındaki çalışmalarda son aşamaya gelindi
E-ticaret kapsamındaki çalışmalarda son aşamaya gelindi
Avcılara müjde
Avcılara müjde

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim