Emir alan değil ilkeli başkanlık için adayım

EMİR ALAN DEĞİL İLKELİ BAŞKANLIK İÇİN ADAYIM

Ergün Yahat

Gazimağusanın sevilen insanlarından eski YDP üyesi Habibe Çetin bağımsız aday olarak bugün adaylığını açıkladı. Gazimağusa bölgesinde çok sevilen, ilk kadın belelediye başkan adayı olan Habibe Çetine özellikle seçimden çekilen İsmail Arter ve Cem Dananın destekçilerinden büyük destek geldi, özellikle YDP tabanın başta Maraş bölgesi olmak üzere tüm beldelerde desteğine CTP ,UBP ,DP tabanından da büyük destek geldi.Habibe Çetin İlk kadın başkan adayı olarak emir alan başkan değil ilkeli bir duruş sergileyen bir başkan olarak aday olduğunu söyledi.