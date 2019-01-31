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Emin Özkalp'dan anlamlı mesaj
EMİN ÖZKALP'DAN ANLAMLI MESAJ
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Emin Özkalp'dan anlamlı mesaj

Emin Özkalp'dan anlamlı mesaj

31 Ocak 2019 Perşembe 20:43
Emin Özkalp'dan anlamlı mesaj

EMİN ÖZKALP'DAN ANLAMLI MESAJ

Ergün YAHAT

Çanakkale orta okulu müdürü Emin Özkalp Eğtim Bakanlığının okuluna yönelik ambargo uygulamasını sosyal medya hesapından çok sert bir tepki ile gösterdi.

İşte o paylaşım.

Devlet okullarında para alınması gerçekten çok kötü biz de onaylamıyoruz ancak o DEVLET dediginiz yapı hicbir şey , (büyük yazayım da iyi okusun tdp'li arkadaş )HIÇBIRŞEYvermiyorsa tuvaleti nasıl temizleycem ,kırılan camı nasıl tamir edecem ,spor dersinde nasıl top verecem çocuk oynasın ,maca giderken otobüsünü nasil odeyecem,o haktır dediginiz karnenin kağıdını bile, basacağım mürekkebi bile satın almak zorundaysam ,hasta olan karnı ağrıyan çocuğa bir sıcak çayı cebimden ödeyerek ikram edeceksem(bin defa helal olsun)bozulan klimayı tamirini ben yapacaksam ya da yenisini almak için dileneceksem, velilerimizi aradığım telefonları bile ben ödeyeceksem, sayın siyasetin büyük adamı burası hala daha devlet okuludur deyip bir kaşık suda fırtına koparacaksın .Kusura bakma komik oluyorsun bayım (spor salonu yapımının rövanşını böyle alamazsin)Başka kapıya...Siz 10 lira vermeyi reddeden 3-5velinin gaziyla oyalanip durunuz.735 velimizden bizi anlayıp destek çıkan 730tanesine de desteklerinden dolayı teşekkür ederim...Çanakkale Ortaokulu siz değerli velileriyle güzel...

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