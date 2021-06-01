Emeklilik ( Değişiklik) Yasa Tasarısı oybirliğiyle onaylayarak genel kurula sevk edildi

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda toplandı. Komite gündeminde bulunan “Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ve “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı’’nı görüştü.

Cumhuriyet Meclis’inden yapılan yazılı açıklamaya göre, komite ilk olarak gündeminde bulunan “Emeklilik ( Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü ve bahse konu yasa tasarısını oybirliği ile onaylayarak genel kurula sevk etti. Komitesi daha sonra “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı’nın madde madde görüşmesini sürdürdü. Açıklamada, Komite’nin bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edeceği kaydedildi.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı’ndan Cengiz Çoli, Pembe Arifoğlu, Mustafa İpçioğlu ve Zehra Akar, Başsavcılık’tan Cemaliye U. Yüksel ve Gözdem Çeliker, Merkez Bankası’ndan Türker Deler ve Latife Uçaner katılarak görüş ve önerilerini ifade etti.

UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda toplanan komiteye, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekilleri Özdemir Berova, Yasemi Öztürk ve Menteş Gündüz, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı. Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay katıldı.

EMEKLİLİK (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI’NIN GENEL GEREKÇESİ

“Emeklilik ( Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel gerekçesi şöyle:

“26/1977 Sayılı Emeklilik Yasası'nın 3'üncü maddesi emeklilik hakkı kazandıran hizmetleri saymıştır. 3'üncü maddenin (10)'uncu fıkrası şu şekildedir: "Bu Yasanın 39'uncu maddesinin (6)'ncı fıkrası kuralları saklı kalmak koşuluyla, bu maddenin kapsamına girenlerin yukarıdaki fıkralarda sayılan hizmetlerinden önce kesintili olup olmadığına bakılmaksızın, Devlette emeklilik hakkı kazandırmayan geçici veya daimi işçi statüsünde, geçici veya arızi memur statüsünde veya sözleşmeli olarak yapılan kamu görevleri. Ancak bu fıkra kuralları emekli maaşı çeken kişileri kapsamaz."

3'üncu maddenin (15)'inci fıkrasına göre, bu fıkrada belirtilmiş olan hizmetlerin emeklilik hakkı kazandıran hizmetten sayılabilmesi için kişilerin almış oldukları ikramiye ve tazminatı bir ay içerisinde devlete ödemeleri, aksi takdirde ödemenin Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası uyarınca faiziyle birlikte geri ödeneceği kurala bağlandı.

Yine 39'uncu maddenin (6)'ncı fıkrasına göre, bir kamu görevlisinin emeklilik hakkı kazandıran bir mevkiye asaleten atanması halinde, geriye dönük olarak ödeyeceği periyodik iştirak paylarına ilaveten ihtiyat Sandığına bağlı olarak adaylık süresine ve Devlette yapmış olduğu geçici hizmetlere karşılık İhtiyat Sandığından almış olduğu ihtiyat Sandığı Devlet katkısını, ikramiye ve tazminatını yasada belirtilen süre içerisinde ödemesi halinde Devlette ihtiyat Sandığına bağlı olarak yapılmış geçici hizmetlerinin emeklilik hakkı kazandıran hizmetten sayılacağı kuralını içerdiği kaydedildi.

Açıklamada, bu düzenlemelerden de görüleceği üzere, sonradan emeklilik hakkı kazandıran bir göreve atanmış olan kişilerin; Esas Yasanın 3'üncü maddesinde sayılan görevlerde( kesintili veya kesintisiz olup olmadığına bakılmaksızın) geçen sürelerinin emeklilik hakkı kazandıran hizmet olarak sayılabilmesi için almış oldukları ihtiyat Sandığı Devlet Katkısı, ikramiye ve Tazminat tutarını Devlet Bütçesine yatırması gerektiği belirtildi.