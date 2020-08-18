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Emekliler Derneği Devletin Zatürre Aşısı Getirerek 65 Yaş Üzeri İle Kronik Hastalığı Olanlara Aşı Yapmasını Talep Etti

Lefkoşa, 18 Ağustos 20 : Kıbrıs Türk Emekliler Derneği, Devletin zatürre aşısı getirerek, 65 yaş üzeri ile kronik hastalığı olanlara aşı yapmasını talep etti.

18 Ağustos 2020 Salı 14:26
Emekliler Derneği Devletin Zatürre Aşısı Getirerek 65 Yaş Üzeri İle Kronik Hastalığı Olanlara Aşı Yapmasını Talep Etti
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Lefkoşa, 18 Ağustos 20 : Kıbrıs Türk Emekliler Derneği, Devletin zatürre aşısı getirerek, 65 yaş üzeri ile kronik hastalığı olanlara aşı yapmasını talep etti.

Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Genel Başkanı Mustafa Tolga yaptığı yazılı açıklamada, “bu zor günlerde sabırlı ve anlayışlı olalım” dedikçe, Hükümet ortaklarının her şeyi bırakıp seçimlere ve Covid-19’a kilitlendiği ileri sürdü.

“Gel gör ki Covid 19’da da başarılı olamamışlar ve her geçen gün hastalık yayılmıştır.
Bana göre toplum sağlığı açısından daha ciddi olmalıyız. Tüm dünya açılımdan yana tavır koymuş ancak tedbirlerini de almıştır. Bu konuya devlet ciddiyet ile yaklaşmalı ve alınan kararların uygulanmasını sağlamak lazımdır. Maske yasağı koyup sonra da Hükümet üyeleri dahil buna kimsenin uymaması kabul edilebilecek bir şey değildir. Lütfen bu konuda daha ciddi olalım ve alınan kararları uygulatalım” ifadelerini kullanan Tolga, Covid-19’la mücadele ederken dar gelirli insanların aylardır sağlık hizmetinden yararlanamadığını savundu.

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Son günlerde herkese, özellikle 65 yaş üzerindekilere zatürre aşısı tavsiye edildiğini dile getiren Tolga, “Bu aşı da 450 TL’ymiş. Devlet emeklinin sağlık hizmetlerini karşılamak zorundadır. Bizim talebimiz devletin zatürre aşısını getirtmesi ve 65 yaş üzeri ile kronik hastalığı olanlara vermeleridir” dedi. 

Tek taleplerinin doktor, ilaç, tahlil ve acil film ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanması olduğunu dile getiren Tolga, bunlara ilaveten zatürre aşısı getirtilmesi ve 65 yaş üzeri emekli üyeler ile kronik hastalığı olanlara salınması gerektiğini belirtti.

Tolga, bu konularda koalisyon hükümetinin ilgisini beklediklerini ve bu sorunların takipçisi olacaklarını kaydetti.

(HUR/HA)

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