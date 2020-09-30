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Emekli Subaylar Derneği Ermenistan’ın Saldırılarını Kınadı

Lefkoşa, 30 Eylül 20 (.): Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Yönetim Kurulu, Ermenistan’ın Yukarı Karabağ bölgesine saldırılarını kınadı.

30 Eylül 2020 Çarşamba 19:12
Emekli Subaylar Derneği Ermenistan’ın Saldırılarını Kınadı
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Lefkoşa, 30 Eylül 20 (.): Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Yönetim Kurulu, Ermenistan’ın Yukarı Karabağ bölgesine saldırılarını kınadı.

Dernek Yönetim Kurulu açıklamasında, “Ermenistan’ın Azerbaycan toprakları olan Yukarı Karabağ bölgesine uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyoruz” denildi.

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Azerbaycan halkının ve ordusunun işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak maksadıyla başlattığı harekâta destek belirtilen açıklamada, “Yukarı Karabağ Ermenistan’ın işgali altındadır. Tüm uluslararası hukuk kurallarına rağmen Ermenistan bu işgalden vazgeçmemiştir. Tüm dünya devletlerinin bu işgalin sonlandırılması için Ermenistan’a karşı hukuk kurallarıyla gerekli yaptırımları başlatmasını bekliyoruz” ifadeleri yer aldı.

Azerbaycan’ın başlattığı harekatın mutlak zafere ulaşacağına inandığını belirten Emekli Subaylar Derneği Yönetim Kurulu, şehitlere rahmet gazilere acil şifalar dileklerinde bulundu.

(ID/GÜL)

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