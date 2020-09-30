Emekli Subaylar Derneği Ermenistan’ın Saldırılarını Kınadı

Lefkoşa, 30 Eylül 20 (.): Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Yönetim Kurulu, Ermenistan’ın Yukarı Karabağ bölgesine saldırılarını kınadı.
Dernek Yönetim Kurulu açıklamasında, “Ermenistan’ın Azerbaycan toprakları olan Yukarı Karabağ bölgesine uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyoruz” denildi.
Azerbaycan’ın başlattığı harekatın mutlak zafere ulaşacağına inandığını belirten Emekli Subaylar Derneği Yönetim Kurulu, şehitlere rahmet gazilere acil şifalar dileklerinde bulundu.
(ID/GÜL)