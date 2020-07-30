Emekli Astsubaylar Derneği, 1 Ağustos’u “toplumsal Direniş Bayramı” Olarak Kutlamanın Onur Ve Gururunu Yaşadıklarını Belirtti

Lefkoşa, 30 Temmuz 20 (TAK): Emekli Astsubaylar Derneği 1 Ağustos’un Kıbrıs’ın Türkler tarafından fethinin 449.ncu, Türk Mukavemet Teşkilatının kuruluşunun 62.nci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşunun 44.ncü yıldönümlerini “Toplumsal Direniş Bayramı” olarak kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Dernek Başkanı Esen Ömürlü yaptığı yazılı açıklamada, her biri kendi oluşum koşullarında birer büyük değer olan bu mutlu günlerin, Kıbrıs’ta Türk Hak ve menfaatlerinin ebediyetini simgeleyen, Kıbrıs’a Türklük mührünün vurulduğu tarihi günler olduğunu belirtti.

Bu üç kutsal tarihin Kıbrıs Türk halkının azim ve inançla sürdürdüğü varoluş, kurtuluş ve geleceğe dönük özgürlük mücadelesinin tarihi kalıntı olduğunu belirten Ömürlü, KKTC Devletinin, halkın tek gelecek güvencesi olduğunun, idrakı içinde devlete her şart altında sahip çıkmak gerektiğini söyledi.

Ömürlü açıklamasına şöyle devam etti;



“Kıbrıs Türk halkının geleceği, Egemen Devlet varlığımız temelinde siyasi eşitliğimize ve Anavatanımız Türkiye’nin vazgeçilmez garantörlüğüne dayalı, ortak bir çözüme veya Türkiye’nin garantörlüğünde KKTC Devletinin Egemen varlığını ilelebet sürdürmemize bağlıdır.Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetlerimiz dışında, hiçbir uluslar arası güç ve kuruluşa güvenmiyoruz. Bugün ve muhtemel bir çözümde nüfus ve ekonomik nedenlerle güvenlik ihtiyacı olan Kıbrıs Türk halkıdır.Bu duygu ve düşüncelerle Türk Silahlı Kuvvetlerimize güvenimizi yinelerken, halkımızın ve Güvenlik Kuvvetleri mensuplarının Toplumsal Direniş ve Mubarek Kurban bayramını en içten duygularla kutlar, bu tarihi varoluş sürecimizde Başta ATATÜRK ve Silah arkadaşları olmak üzere, şehit düşenleri minnet ve rahmetle anar, hayatta olan Mücahit ve Gazilerimize saygı ve şükranlarımızı arzederiz.”(AK/ŞEB)