Emekli Subaylar Derneği’nde Başkanlığa Kazım And Seçildi

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği’nin 16’ncı Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa Kazım And seçildi.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, cumartesi günü Sivil Savunma Teşkilatı Lefkoşa Bölge Müdürlüğü tesislerinde üyelerin, kadın ve gençlik kollarının katılımıyla gerçekleşen olağan kurulda derneğin yeni tüzüğü de oy birliğiyle Kabul edildi.
2022-2024 dönemi için Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanlığı’na E.Yzb. Kazım And getirilirken diğer kurullar da şu isimlerden oluştu:
Denetleme Kurulu E.P.Bnb. Mehmet Karacaoğlu, E.P.Alb. Mehmetali Aydınöz, E.Kur.Alb. Mehmet Kuyucuoğulları yedekler; 1. E.P.Alb Cevdet Aydınova, E.P.Alb Ahmet Yeltekin
Haysiyet Divanı: E.P.Bnb. Aliosman Ünver (doğal), E.P.Alb. Ahmet Yatman (doğal) 3.E.P.Alb. Hüseyin Özbudak (doğal) E.P.Bnb. Özkan Arkın (Divan Başkanı).E.P.Alb. Ali Yılmaz Başkaya
Dernek Hukuk Müşavirliği’ne de E.P.Bnb. Ahmet Katar getirildi.