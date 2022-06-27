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Emekli Subaylar Derneği’nde Başkanlığa Kazım And Seçildi

27 Haziran 2022 Pazartesi 11:00
Emekli Subaylar Derneği’nde Başkanlığa Kazım And Seçildi

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği’nin 16’ncı Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa  Kazım And seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, cumartesi günü  Sivil Savunma Teşkilatı Lefkoşa Bölge Müdürlüğü tesislerinde üyelerin, kadın ve gençlik kollarının katılımıyla gerçekleşen  olağan kurulda derneğin yeni tüzüğü de oy birliğiyle Kabul edildi.

 2022-2024 dönemi için Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanlığı’na E.Yzb. Kazım  And getirilirken diğer kurullar da şu isimlerden oluştu:

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Yönetim Kurulu: E.P.Alb. Mehmet Çelebioğlu,  E.İkm.Alb. Bülent Ecevit E.Kur.Alb. Mustafa Kutruza,  E.P.Alb. Taner Polat,  E.P.Alb. Halil İnce, E.P.Alb. Nejmettin Ateş, E.P.Alb. Kazım Eskidemir,  Emel Bilgi,  E.P.Alb. Özgür Eroğlu, 10.E.Bkm. Alp Özdevrim yedekler; 1. E.P.Alb. Osman Kumbur, E.P.Ütğm. Mehmetali Özdemir

Denetleme Kurulu E.P.Bnb. Mehmet Karacaoğlu,  E.P.Alb. Mehmetali Aydınöz,  E.Kur.Alb. Mehmet Kuyucuoğulları yedekler; 1. E.P.Alb Cevdet Aydınova, E.P.Alb Ahmet Yeltekin

Haysiyet Divanı: E.P.Bnb. Aliosman Ünver (doğal), E.P.Alb. Ahmet Yatman (doğal) 3.E.P.Alb. Hüseyin Özbudak (doğal)  E.P.Bnb. Özkan Arkın (Divan Başkanı).E.P.Alb. Ali Yılmaz Başkaya

Dernek Hukuk Müşavirliği’ne de E.P.Bnb.  Ahmet Katar getirildi.

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Son Güncelleme: 27.06.2022 13:55
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