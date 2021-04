Emekli Subaylar Derneği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı

Dernek Başkanı Kazım And, mesajında şöyle dedi:

“Yüce Türk Milleti’nin ve onun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk Halkının haklı gurur ve mutluluğunu yaşadığı; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Bayramı’nı içtenlikle kutlarız” ifadelerini kullanan And, “Bugün her şeyin sona erdiğinin sanıldığı, umutların tükenmeye yüz tuttuğu bir anda, her türlü zorluk ve imkansızlığa rağmen büyük fedakârlıklarla, ulu önder, eşsiz devlet adamı, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk Ulusunun vatanına, bağımsızlığına ve özgürlüğüne kastedenlere karşı başlattığı mücadelede, Yüce Türk Milletinin egemenliğinin tüm uluslara ilan edildiği, yeni ve modern kurumsallaşmanın en önemli aşaması ve göstergesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulduğu mutlu bir gündür.”

And, maddi ve manevi yıkıma uğramış Anadolu topraklarında, Kurtuluş Savaşı ortam ve şartlarında dahi Atatürk’ün, Türk milletinin çağdaş uygarlıklar arasında yerini alması için fikir ve gayretlerini esirgemeden, çağdaşlaşma hedefine kesintisiz bağlı kalarak Meclisin kurulması ve çalışmasını tesis ettiğini belirtti.

“Kurtuluş Savaşı sonrasında da Ulu önder: ‘Egemenlik hiçbir mana, hiçbir şekil ve hiçbir renkte ortaklık kabul etmez’ diyerek, eskimiş ve köhnemiş tüm kurumları kaldırarak ‘Egemenliğin kayıtsız, şartsız milletin’ olduğu ve demokrasinin belirleyici, bilimin yol gösterici olduğu cumhuriyeti ilan etmiştir” diyen And şöyle devam etti:

“Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesinin temelinde; çağdaş yurttaş, toplum ve devlet hedeflerine ulaşmayı sağlayacak prensipler özenle yaşama geçirilmiştir. Kadın ve erkeğin eşit, bağımsızlığın daimi olduğu, laik, demokratik, sosyal bir hukuk devlet niteliğine haiz olan, Atatürk'ün milletine hizmette, en önemli eseri ve armağanı olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmuştur.

Atatürk ilke ve devrimleriyle yaşamayı benimsemiş ve onun işaret ettiği çağdaş ve ileri medeniyet seviyesine ulaşmak, özgür yaşamak, adadaki varlık ve egemenliğini sonsuza kadar sürdürmek için Kıbrıs Türkü’de kendisine düşen görevleri geçmişte olduğu gibi gelecekte de yapmaya ve değerlerini korumaya devam edecektir.

Bu vesileyle başta ulusumuz ve özelde de geleceğimiz olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten duygularla kutlarken, bu mutlu günde başta Ebedî Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve canlarını feda eden şehitlerimiz, ebediyete intikal etmiş gazilerimiz aziz hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğilirken, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz”

