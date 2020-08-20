Emekli Subaylar Derneği: “Siyasi davetlere katılmayacağız”

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, “19 Ağustos tarihinde Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı’nın Muharip Derneklerle bir araya gelme yönündeki davetine süreç ve hassasiyetlerimiz de ifade edilerek derneğimizce katılım sağlanmayacağı daveti ileten yetkililerle paylaşılmıştır. Bu kapsamda Aday Basın Bürosu açıklamalarıyla basında yer alan muharip derneklerle yapılan toplantıda yer almadığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Kıbrıs Türk’nin gerek tüzüğü, gerekse temsil ettiği dernek üyelerinin meslek profili kapsamında çalışmalarını Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda, hiçbir siyasi parti veya ideolojinin peşinden gitmeden ve siyasi çıkar elde etmeye çalışmadan icra ettiği kaydedildi.