Emekli Subaylar Derneği: “Siyasi davetlere katılmayacağız”

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, “19 Ağustos tarihinde Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı’nın Muharip Derneklerle bir araya gelme yönündeki davetine süreç ve hassasiyetlerimiz de ifade edilerek derneğimizce katılım sağlanmayacağı daveti ileten yetkililerle paylaşılmıştır. Bu kapsamda Aday Basın Bürosu açıklamalarıyla basında yer alan muharip derneklerle yapılan toplantıda yer almadığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.” ifadeleri kullanıldı.
20 Ağustos 2020 Perşembe 10:54
Son Güncelleme: 20.08.2020 11:20