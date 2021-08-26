Emekli Subaylar Derneği: “GKK’ya yönelik düzeysiz karalama ve eleştirileri kabul etmemiz mümkün değildir”

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Dernek Başkanı Kazım And tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Temellerini Kıbrıs Türk varoluş mücadelesinden alan ve vazifesini her zaman özveriyle en iyi şekilde yapan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’mızı, son zamanlarda kamuoyu tarafından da bilinen bazı odaklarla iş birliği içerisinde haksız yere yıpratmaya çalışan bazı sivil toplum örgütü içerisinde yer alan sivrilmiş şahısların yaptığı düzeysiz karalama ve eleştirileri kabul etmemiz mümkün değildir” denildi.

Açıklamada, “Bu kişileri esefle kınıyoruz. Bizler, geçmişte olduğu gibi bu gün de bu tür çirkin saldırılara karşı Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’mızın ve mensuplarının yanında olacağız. Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu kararlar nedeniyle mağdur olan silah arkadaşlarımızın bu mağduriyetlerinin giderilmesi görüş ve düşüncesindeyiz” ifadelerine de yer verildi.

