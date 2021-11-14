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Emekli Polisler Ülke Genelinde “Temiz Eller” operasyonu başlatılmasını istedi

Başbakan Faiz Sucuoğlu başkanlığında yeni oluşturulan Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti koalisyon hükümetine bir an önce yaşanan sorunlara çözüm üretilerek ülkeyi seçime götürmesi yönünde başarı dileyen KKTC Emekli Polisler Derneği (EMPOLDER) Genel Başkanı Nurettin Çırakoğlu, halkın ülke genelinde Cumhuriyet Meclisi’nden kamu kurum kuruluşları ve özel sektör dahil acilen “ Temiz Eller” operasyonu beklediğini bildirdi.

14 Kasım 2021 Pazar 17:00
Emekli Polisler Ülke Genelinde “Temiz Eller” operasyonu başlatılmasını istedi

Yeni hükümetin ülkeye ve halka hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Empolder Genel Başkanı Nurettin Çırakoğlu, camia olarak hükümetin bir an önce ele alarak çözümlemesini talep ettikleri konuları sıraladı:

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“ Covid-19 mücadelesi ve ağır ekonomik sorunlardan bunalan halkın bunlar yanında uyuşturucu, trafik, mafyatik olaylar, sosyal medya yoluyla örf ve adetlerimize aykırı görüntü ve yazışmalardan ülkesinden soğuyacak şekilde bıktığını görüyor ve bir an önce; Ülkeye turist ya da öğrenci olarak gelenlerin devamlılıklarının, okul kayıtlarının denetlenmesi – Ülkede en az 1 yıl kaldıktan sonra araç kiralayabilmesi-işledikleri suçlardan dolayı teminatla serbest bırakılmamaları, denetimli serbestlik yasasından yararlandırılmamaları, suçu sabit olanların ülkemizden ihraç edilmesi- Denetimli Serbestlik Yasası’nın derhal gözden geçirilerek akla mantığa ve ülke gerçeklerine uygun konuma getirilmesi- yetersiz bir kadro ile görev yapan polisin ülkedeki trafik akışını düzenli sağlaması olanaksız hale geldiğinden kamu araçları dahil tüm sürücülerin araç kullanırken telefon ve sosyal medya yazışmalarının tesbiti halinde Ehliyetlerinin İptali Yönüne gidilmesi – Kamu Taşımacılığı yapanlara otobüs durağı veya güzergah dışı yolcu almalarını önleyecek ciddi cezalar uygulanmalı- Artan trafik suçları için Sivil Trafik Polislerinin devreye konulması -  Son zamanlarda görsel ve sosyal medya üzerinden moda haline getirilen haber niteliği diye halka sunulmaya çalışılan çirkin yayınların halkta sosyal patlama yaratmadan önüne geçilebilmesi için Bilişim Suçları Yasası’nın günün koşullarına uygun hale getirilmesi- Yüzde 40 eksik kadro ile canla başla çalışan ancak ek mesai bile alamayan Polis Teşkilatı’nın personel, araç gereç, ödenek gibi sorunlarının derhal çözümlenmesi – ” Cumhuriyet Meclisi dahil tüm kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör de dahil olmak üzere ülkede “ Temiz eller” operasyonunun bir an önce başlatılmaması durumunda yaşanan sorunların içinden çıkılamayacak bir konuma geleceğinin bilinmesi ”

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Son Güncelleme: 15.11.2021 01:41
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