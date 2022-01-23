Emekli polisler oluşacak yeni hükümetten polis teşkilatına destek istedi

Emekli Polisler Derneği Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Nurettin Çırakoğlu açıklamasında şöyle dedi:

“Emekli Polisler olarak, ülkemizdeki iç güvenlik ile ilgili Polis Teşkilatının yasallaşmasını beklediği ve günün koşulları gereği ihtiyaç duyulan tüm yasaların bir an önce ve ivedi bir şekilde yasalaşmasının takipçisi olacağımızın şimdiden bilinmesi gerekmektedir.

Polis Teşkilatının % 35 eksik bir kadro ile görev yapmakta olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Hal böyle iken ve tüm zorluklara rağmen 2021 yılında Polisin üstün çabası, yönetimi ve olaylara müdahalesi sayesinde, Polis Teşkilatının takdire şayan görev yaptığı aşikardır.”





