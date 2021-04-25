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Emekli Polisler Derneği’nden Cenevre uyarısı

 KKTC Emekli Polisler Derneği, Kıbrıs Türkü’nün kendi kendini yönetebileceği bir devletinin bir çözümden sonra da var olmasını, dünya tarafından kabul görmesini ve Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünü “en önemli olmazsa olmazlar” olarak sıraladı.

25 Nisan 2021 Pazar 15:45
Emekli Polisler Derneği’nden Cenevre uyarısı
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“KENDİ KENDİMİZİ YÖNETECEĞİMİZ DEVLETİMİZİN BİR ÇÖZÜMDEN SONRA DA VAR OLMASI DÜNYA TARAFINDAN KABUL GÖRMESİ VE TÜRKİYE’NİN ETKİN VE FİİLİ GARANTÖRLÜĞÜ EN ÖNEMLİ OLMAZSA OLMAZIMIZDIR”

Cenevre öncesinde basına görüşlerini açıklayan KKTC Emekli Polisler Derneği, Kıbrıs’ta kalıcı ve yaşayabilir bir çözümün geçmişin yanlışlarının tekrar edilerek bulunamayacağı uyarısında bulunarak, Kıbrıs’ta bulunacak çözümün iki ayrı devlet var olduğu gerçeği üzerine bina edilmesi gerektiğini bildirdi.

Dernek Genel Başkanı Nurettin Çırakoğlu imzasıyla yayınlanan açıklamada şunlara yer verildi:

“27-29 Nisan tarihinde Cenevre’de yapılacak gayriresmî 5+BM konferansında, Kıbrıs’ta kalıcı ve yaşayabilir bir çözüm geçmişin yanlışlarını tekrar ederek bulunamaz. Geçmişte Federal bir ortaklık 1960 yılında kurulmuş ancak yaşamamış, Kıbrıslı Rumlar bunu içlerine sindirmedikleri için o ortaklığı yıkmak için ellerinden geleni yapmışlardır.

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Kıbrıs Rum tarafı, devleti ve zenginliği Kıbrıs Türk halkıyla paylaşmaya hazır olmadığı ve dünya tarafından devlet muamelesi gördüğü için aradan geçen 50 yıldan uzun süre bizi müzakere masasına hapsetmiştir. Bu Adada yıllardır iki ayrı devlet vardır. Kıbrıs Rum halkının bir devlet sahibi olmaya hakkı ne kadar varsa Kıbrıs Türk halkının da en az o kadar hakkı vardır. Kendi geleceğimizi tayin etme hakkımızı kullanarak 15 Kasım 1983 yılında ilan KKTC, Kıbrıs adasında bulunacak herhangi bir çözümün, yapılacak bir anlaşmanın en önemli yapı taşıdır.

Bugün Kıbrıs’ta fiilen iki ayrı devlet vardır. Kıbrıs’ta bulunacak bir çözüm bu gerçek üzerine kurulmak zorundadır. Gerçekçi çözüm Adanın gerçekleri üzerine bina edilecek olan yani iki ayrı devletin varlığını içerecek olan bir çözümdür.

Bu itibarla, bizler, iki ayrı devletin ve her iki halkın da yararına olacak konularda iş birliği yapacağı bir uzlaşmadan yanayız. Tek egemenlik ve tek devlet söylemleri bu adanın gerçekleriyle uyumlu değildir ve Kıbrıs’ta huzuru tehlikeye atar. Kendi kendimizi yöneteceğimiz devletimizin bir çözümden sonra da var olması ve dünya tarafından da kabul görmesi ve Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü en önemli olmasa olmazımızdır.

Cenevre’deki görüşmelere katılacak olan başta Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmak üzere tüm katılımcılara başarılar dileriz.”

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Son Güncelleme: 25.04.2021 16:10
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