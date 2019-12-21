Emekli Polisler Derneği yeni yıl yemeğinde buluştu

Gazimağusa Polis Müdürü Ahmet Beşerler ve İskele Polis Müdürü Gökay Karagil ve Emekli Polisler Derneği Genel Başkanı Nurettin Çırakoğlu katılımıyla gerçekleşen Emekli Polisler Derneği yeni yıl yemeği dün Gazimağusada gerçekleştirildi. Yeni yıl yemeğine 300'e yakın emekli polis mensubu katıldı.
Gazimağusa Polis Müdürü Ahmet Beşerler konuşmasında, “ Siz emekli arkadaşlarımızın çalışan arkadaşlarımıza gösterdiği ilgi bizlerin başarısına sizinde ortak olmanız, bizleri tebrik etmeniz Polis örgütünden kopmadığınızın, bu örgüte ne kadar bağlı olduğunuzu bir işaretidir” ifadelerini kullandı.
Tören'de 1959-1960 doğumlu emekli polislere plaket takdim edildi. (MHA)