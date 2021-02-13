Emekli Polisler Derneği polis sayısının arttırılmasını istiyor

Emekli Polisler Derneği Başkanı Nurettin Çolakoğlu, yaptığı açıklamada Polis Teşkilat Yasası’nın artık sürdürülebilir olmadığını, 37 yılda nüfus ve araç sayısındaki artışın dikkate alınmadığını, Polis Teşkilatının 2 bin civarında bir sayı ile çalıştırılmaya mahkûm edildiğini savundu.

ARAÇ GEREÇ EKSİKLİĞİ

Siyasi iktidarların polise gereken önemi vermediğini belirten Çolakoğlu, “Sınır kapıları açılmış ve buralarda kurulan barikatların yansıra emekliye ayrılan Cumhurbaşkanları ve Başbakanlar için de polisimiz takviye verilmektedir. Dolayısı ile polis sayısında azalmalar olmuştur. Polisin araç gereç ve teknik cihaz sayısında ciddi sıkıntıları var” dedi.

Polis ile alakalı bazı yasalarda düzenleme yapılması gerektiğini de savunan Çolakoğlu, Denetimli Serbestlik Yasası’na değinerek, bu yasadan dolayı cezaların verilemediğini, uyuşturucu kullananlara bu yasadan dolayı temiz kâğıdı da verildiğini kaydetti.

Bilişim Suçları Yasası’nda da eksiklikler bulunduğunu belirten Çolakoğlu, Gösteri ve Yürüyüşler Yasası’nda düzenleme yapılması gerektiğini, Dünyanın hiçbir yerinde meclisin belli bir metre yakınına gösteri amaçlı yaklaşılmazken Kuzey Kıbrıs’ta Meclis içerisine girilebildiğini kaydetti.

Kısmı ve genel kapanma ile polisin yüzde 80’inin sokakta görev aldığı için gündüz çalışan kadro sayısında azalma yaşandığını belirten Çolakoğlu, 70 -100 arası polisin temaslı olarak karantinaya alındığına işaret etti ve Polisin aşılanmasına geç geçildiğini savundu.

Merkezi Cezaevi’nden kaçan Rus vatandaşı Aleksander Satlaev’in yakalanma esnasında çekilen görüntülerinin yayınlanması ile 5 dernekten polisin soruşturulmasının talep edildiğini kaydede Çolakoğlu, polise destek belirtti.

Çolakoğlu ayrıca 3’üncü dünya ülke vatandaşlarının suç oranlarında artış görüldüğünü, bunların işledikleri suçlardan dolayı, ülkelerine gönderilmeleri gerektiğini ifade etti.