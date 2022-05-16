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Emekli Polisler Derneği Başkanlığına Çırakoğlu seçildi

Emekli Polisler Derneği (EMPOLDER) 13. Olağan Genel Kurulu’nda genel başkanlığa yeniden Nurettin Çırakoğlu seçildi. 

16 Mayıs 2022 Pazartesi 17:30
Emekli Polisler Derneği Başkanlığına Çırakoğlu seçildi

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Emekli Polisler Derneği Genel Başkan Nurettin Çırakoğlu geçmiş dönem faaliyetleri ve yeni dönem beklentilerini içeren açılış konuşmasında üyelerin daha çağdaş koşullarda bir araya gelebilmelerini sağlayacak modern tesisleşme çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Çırakoğlu, hükümetten halkın çözüm bekleyen sorunlarına öncelik vererek çalışmasını halktan da pandemi risklerinin ortadan kalkmadığı bilinci ile davranmayı sürdürmesini talep etti. 
Genel Sekreter Birol Atasü’nün Faaliyet Raporu’nu, Muhasip Özel Kasapoğlu’nun mali raporu okuyarak üyelerin bilgisine getirmeleriyle devam eden genel kurul, mali raporun oyçokluğuyle aklanması sonrasında üyelerin yeni dönemle ilgili görüş ve düşüncelerini aktarmaları ve yeni dönem yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının seçilmesiyle tamamlandı. 
Emekli Polisler Derneği’nin 13. Genel Kurulu’nda seçimle göreve gelen yeni yönetim şu isimlerden oluştu:

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“Genel Başkan: Nurettin Çırakoğlu. Merkez Yönetim Kurulu: Kaynak Karasel, Server Gövsa, Birol Atasü, Özel Kasaboğlu, Ali Tolgalı, Oğuz Güleç, Mehmet Tümkan, Ali Çınar, Erhan Boranbay, Arif Barbaros, Nevzat Akkuş.
Lefkoşa şubesi: Hilmi Arnavut, Kemal Sivri, Adnan Gözügüzelli, Koral Senova, Eybil Tünay, Menderes Gülbudak. Gazimağusa şubesi: Mustafa Şafak, Taner Tekbıyık, Yaşar Onurcan, Adnan Özyürek, Hüseyin Başbuğ, Sefa Atun. Girne şubesi: Gülay Deryagil, Volkan Karabudak, Ertoğrul Bildağ, Işık Sezgin, Oktay Güldaş, Hasan Özkanlı. Güzelyurt şubesi: Mehmet Ayyıldız, Albay Mahrum, Süleyman Erdem, Fikret Yalçıner, Ali Şükrüler, Ahmet Özyiğit. İskele şubesi: Hasan Şehzade, Mustafa Dinsev, Mustafa Meneviş, Tahir Selvili, Ekrem Can, Kemal Can. Lefke şubesi: Hüseyin Durukan, Dinçer Gökçen, Suat Şöföroğlu, Ali Çuvalcıoğlu, Cumali Gülaşlar, Fikret Geceyatmaz”
Denetleme Kurulu, Bülent Denizkıran, Ali Cengiz, Kerim Özyay ve Mehmet Curcioğlu; Disiplin Kurulu ise Can Sinan Karlıova, Yusuf Güngörmüş, Kadir Özyay ve Hasan Duyar’dan oluştu.

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Son Güncelleme: 16.05.2022 21:58
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