banner386
banner365
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tatar’ı hiç mi tanımadınız yani!
Tatar’ı hiç mi tanımadınız yani!
Dostlar alışverişte görsün ile olmuyor bay Kemal
Dostlar alışverişte görsün ile olmuyor...
Çanakkale kampları ve yüzyüze eğitim
Çanakkale kampları ve yüzyüze eğitim
Maskelerin yan etkileri ve yaz mevsimi
Maskelerin yan etkileri ve yaz...
banner376

Emekli Polisler Atilla Sav ile ilgili yayınlara tepki gösterdi

KKTC Emekli Polisler Derneği, eski Polis Genel Müdürü Atilla Sav ile ilgili iddiaları eleştirdi.

13 Haziran 2021 Pazar 14:45
Emekli Polisler Atilla Sav ile ilgili yayınlara tepki gösterdi
banner337

Emekli Polisler Derneği Genel Başkanı Nurettin Çırakoğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Son günlerde, yazılı basın ve sosyal medya üzerinden hiçbir araştırma ve soruşturma yapılmadan Emekli Polis Genel Müdürü Atilla Sav ile ilgili çıkan yazışmalar büyük bir hayret ve üzüntü ile izlenilmektedir” denildi.

banner341
Sav’ın 01 Şubat 1995 tarihinde Polis Genel Müdürü görevine atandığını ve emekliliğine yedi ay kala 03 Mayıs 1998’de kendi isteği ile emekliye ayrıldığını kaydeden Çırakoğlu, “Yazılı ve sosyal medya üzerinden, her kim olursa olsun asılsız iddialar ile şahısları rencide edebilecek bu gibi yazışmaları servis edenlerin Özel Hayatın Gizliliği Yasası gereği suç teşkil ettiği bilinmesi gerekmektedir” dedi.


 

banner360
Son Güncelleme: 13.06.2021 15:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Uyuşturucu satıcılarının yakalanmasında yüzde 50 artış sağlandı”
“Uyuşturucu satıcılarının yakalanmasında yüzde 50 artış sağlandı”
"Yurttaşların plajlara özgürce girmeleri engelleniyor”
"Yurttaşların plajlara özgürce girmeleri engelleniyor”
Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
Açık Pazarcılar Birliği Lefkoşa’da pazarın cumartesi günü kurulmasını istiyor
Açık Pazarcılar Birliği Lefkoşa’da pazarın cumartesi günü kurulmasını istiyor
Salih Karagözlü başkanlığa getirildi
Salih Karagözlü başkanlığa getirildi
322 kilometrelik köy yolu yenileniyor
322 kilometrelik köy yolu yenileniyor
Dikkat elektrik kesintisi!
Dikkat elektrik kesintisi!
"Tek bir ağacı bile kesmek, kendi bacağımıza sıkmaktır"
"Tek bir ağacı bile kesmek, kendi bacağımıza sıkmaktır"
DAÜ uluslararası öğrencilerine teşekkür etkinliği düzenledi
DAÜ uluslararası öğrencilerine teşekkür etkinliği düzenledi
Meclis Genel Kurulu yarın toplanıyor
Meclis Genel Kurulu yarın toplanıyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim