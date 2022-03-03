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Emekli Polis Genel Müdürü Ali Kırgın için Polis Genel Müdürlüğü’nde tören düzenlendi...

SOYALAN: “KENDİSİYLE ÇALIŞMA ŞANSINI ELDE ETTİM, KOMUTASINDA BİRÇOK GÖREV YAPTIM. BUNUN GURURUNU YAŞIYORUM”

03 Mart 2022 Perşembe 19:00
Emekli Polis Genel Müdürü Ali Kırgın için Polis Genel Müdürlüğü’nde tören düzenlendi...

SOYALAN: “KENDİSİYLE ÇALIŞMA ŞANSINI ELDE ETTİM, KOMUTASINDA BİRÇOK GÖREV YAPTIM. BUNUN GURURUNU YAŞIYORUM”

“ÇALIŞKAN, GÖREVLERİNE VE MİLLİ DAVAYA BAĞLI, PERSONELİ TARAFINDAN SEVİLEN, ÖRNEK BİR İNSANDI”

Hayatını kaybeden emekli Polis Genel Müdürü Ali Kırgın için bugün Polis Genel Müdürlüğü’nde tören düzenlendi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, törene Kırgın’ın ailesi, yakınları, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, görevdeki ve emekli polis mensupları katıldı.

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Ali Kırgın’ın özgeçmişinin okunmasının ardından sırasıyla Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaptı.

Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, Ali Kırgın’ın değişik birim ve bölgelerde kırk yılı aşkın süre görev yaptığını söyledi.

Soyalan, 1989 – 1993 yılları arasında Polis Genel Müdürlüğü yapan Ali Kırgın’ın, 1 Nisan 1993’te yaş haddi nedeniyle emekliye ayrıldığını kaydetti.

Kırgın’ın milli mücadele yıllarında Larnaka, Limasol ve Lefkoşa sancaklarında önemli görevler yapan kahraman bir mücahit olduğunu ifade eden Ahmet Soyalan,“Gerek polis teşkilatında gerekse mücahitlik hizmetleri sırasında, disiplinli kişiliğiyle her zaman ön planda yer aldı.  Şahsen kendisiyle çalışma şansını elde ettim, komutasında birçok görev yaptım. Bunun gururunu yaşayan birisiyim” dedi.

Ali Kırgın’ın personelini yürekten seven, koruyan, seçkin kişiliğe sahip, çalışkan, görevlerine ve milli davaya bağlı, personeli tarafından sevilen, örnek bir insan olduğunu belirten Ahmet Soyalan,  Kırgın’ın ailesine, sevenlerine ve polis teşkilatına başsağlığı diledi.

Emekli Polis Genel Müdürü Ali Kırgın, Polis Genel Müdürlüğü’ndeki törenin ardından, Lefkoşa İsmail Sefa Camiinde kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi. Ali Kırgın’ın tabutunun üzerine örtülen bayrak ve fotoğrafı Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan tarafından, eşi Emel Kırgın’a takdim edildi. Ali Kırgın, hayatını dün kaybetmişti.

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Son Güncelleme: 03.03.2022 23:26
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