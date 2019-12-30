Emekli polis Fikri Kanlıçay hayatını kaybetti

Lefkoşa’nın Göçmenköy bölgesinde ikamet eden ve çevresinde çok sevilen biri olan 68 yaşındaki emekli polis çavuşu Fikri Kanlıçay, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evli ve üç çocuk babası olan Fikri Kanlıçay, eski güreşçilerdendi.
30 Aralık 2019 Pazartesi 08:43
Lefkoşa’nın Göçmenköy bölgesinde ikamet eden ve çevresinde çok sevilen biri olan 68 yaşındaki emekli polis çavuşu Fikri Kanlıçay, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evli ve üç çocuk babası olan Fikri Kanlıçay, eski güreşçilerdendi.
Son Güncelleme: 30.12.2019 09:46