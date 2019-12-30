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Emekli polis Fikri Kanlıçay hayatını kaybetti

Başkent Lefkoşa’nın tanınmış simalarından Polis Emeklisi Fikri Kanlıçay hayatını kaybetti.

Emekli polis Fikri Kanlıçay hayatını kaybetti

Başkent Lefkoşa’nın tanınmış simalarından Polis Emeklisi Fikri Kanlıçay hayatını kaybetti.

30 Aralık 2019 Pazartesi 08:43
Emekli polis Fikri Kanlıçay hayatını kaybetti

Lefkoşa’nın Göçmenköy bölgesinde ikamet eden ve çevresinde çok sevilen biri olan 68 yaşındaki emekli polis çavuşu Fikri Kanlıçay, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evli ve üç çocuk babası olan Fikri Kanlıçay, eski güreşçilerdendi.

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Kanlıçay’ın cenazesi bugün İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa mezarlığı’nda defnedilecek.
 

Son Güncelleme: 30.12.2019 09:46
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