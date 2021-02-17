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Emekli Piyade Albay Engin Naşit hayatını kaybetti

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nda uzun yıllar görev yapmış, Kara Harp Okulu mezunu, Emekli Piyade Albay Engin Naşit yaşamını yitirdi..

17 Şubat 2021 Çarşamba 14:30
Emekli Piyade Albay Engin Naşit hayatını kaybetti
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Aslen Limasollu olan ve Girne'de yaşayan, Emekli Piyade Albay Engin Naşit, bugün hayata gözlerini yumdu.

Naşit’in cenazesi, yarın öğleden sonra, Girne Nurettin Ersin Paşa Camisi’nde kılınacak namazın ardından askeri törenle Karaoğlanoğlu Mezarlığı’na defnedilecek.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Emekli Piyade Albay Engin Naşit’in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

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Ataoğlu mesajında, “Bir süredir tedavi gören, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nda uzun yıllar görev yapmış, Kara Harp Okulu mezunu, Emekli Piyade Albay Engin Naşit’in ölüm haberi bizleri derinden üzmüştür. Naşit, ‘kahraman bir mücahit ve vatansever insan’ olarak hafızalarda yerini alacaktır. Merhuma Allahtan rahmet, ailesine, silah arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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Son Güncelleme: 17.02.2021 15:44
Anahtar Kelimeler:
Engin Naşit
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