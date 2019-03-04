ESEN ÖMÜRLÜ YENİDEN BAŞKAN

Emekli Astsubaylar Derneği’nin 9’uncu Olağan Genel Kurulu yapıldı. Esen Ömürlü yeniden başkanlığa seçildi.

Dernekten verilen bilgiye göre, geçtiğimiz cumartesi yapılan olağan genel kurulda derneğin yeni yönetimi belirlendi.

Yönetim kurulu şöyle:

“Başkan Esen Ömürlü; Başkan Yardımcısı İbrahim Arap; Genel Sekreter Kasım Uluçaylı; Genel Muhasip Halil G. Hoca; Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Mustafa Gençosman; Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Yardımcısı Fikret Tat; Sosyal İşler Sorumlusu Tahir Çil; Sosyal İşler Sorumlusu Yardımcısı Ercan Evren; Milli Günleri Kutlama Sorumlusu Mehmet Gülali; Milli Günleri Kutlama Sorumlusu Yardımcısı Aydın Kaygan. Faal üyeleri Mehmet Tümkan; Kudret Balcı; Fikret Ögdü ve Ersoy Anıldı.”

Denetleme Kurulu Başkanı Halil Ersalıcı, üyeler Sezer Aksel ve Erdoğan Oğuz.

Disiplin Kurulu Başkanı Alpay Bıçaklı, üyeler İbrahim Sadrettin ve Murat Çakas.

