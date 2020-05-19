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Emekli Astsubaylar Derneği’nden 19 Mayıs mesajı

KKTC GKK Emekli Astsubaylar Derneği, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

19 Mayıs 2020 Salı 09:57
Emekli Astsubaylar Derneği’nden 19 Mayıs mesajı
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Mesajda, şunlar ifade edildi:

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“Milletçe haklı gurur ve mutluluğunu yaşadığımız bu özel günde vatan ve millet uğruna büyük fedakarlıklar göstererek büyük Türk ulusuna bağımsız ve özgür bir ülke bırakan başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, silah arkadaşlarına bütün şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize şükranlarımızı sunarız.
      
19 Mayıs büyük Türk Milletine vurulmak istenen esaret zincirlerini parçalayıp atma kararlılığının ilk kıvılcımı ve ayni zamanda Millete olan inancın bir adıdır. 19 Mayıs çarenin ancak Millette bulunduğunu anlamanın ve bu çareyi Millette aramanın anlamlı göstergesidir.

Bu vesile ile mukaddes vatanın bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığı için canlarını seve seve veren, bu anlamlı günün 101. yıldönümünde Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü silah arkadaşlarını ve  şehitlerimizi bir kez daha saygıyla anıyor, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını en içten duygularla kutluyoruz.”


 

Son Güncelleme: 19.05.2020 10:06
Anahtar Kelimeler:
19 MayısEmekli Astsubaylar Derneği
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