Emekli Astsubaylar Derneği’nden 19 Mayıs mesajı

Mesajda, şunlar ifade edildi:

“Milletçe haklı gurur ve mutluluğunu yaşadığımız bu özel günde vatan ve millet uğruna büyük fedakarlıklar göstererek büyük Türk ulusuna bağımsız ve özgür bir ülke bırakan başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, silah arkadaşlarına bütün şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize şükranlarımızı sunarız.büyük Türk Milletine vurulmak istenen esaret zincirlerini parçalayıp atma kararlılığının ilk kıvılcımı ve ayni zamanda Millete olan inancın bir adıdır. 19 Mayıs çarenin ancak Millette bulunduğunu anlamanın ve bu çareyi Millette aramanın anlamlı göstergesidir.

Bu vesile ile mukaddes vatanın bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığı için canlarını seve seve veren, bu anlamlı günün 101. yıldönümünde Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi bir kez daha saygıyla anıyor, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını en içten duygularla kutluyoruz.”



