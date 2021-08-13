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Emekli Astsubaylar Derneği: “Milli olmayan hiçbir şey evrensel olamaz”

Emekli Astsubaylar Derneği, milli kimliğin merkeze alınmadığı bir tarih eğitimiyle evrensel değerlerin benimsetilemeyeceğini belirterek, “Çünkü Milli olmayan hiçbir şey evrensel olamaz” dedi.

13 Ağustos 2021 Cuma 16:45
Emekli Astsubaylar Derneği: “Milli olmayan hiçbir şey evrensel olamaz”

Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Esen Ömürlü, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, TC Atatürk Kültür Dil ve Tarih yüksek Kurumu’nun müştereken icra ettiği “Kıbrıs Türk Tarihi ve Öğretimi” panelinin yeni nesillere tarihi geçmişi anlatmayı amaçladığını belirtti.

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Ömürlü, doğal olarak, T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin de bazı gerçekleri dile getirdiğini, tarih öğretiminde “Milletin hayati aşamalarını benimseten bir anlayışın hakim olmasının sağlanması” gereğine işaret ettiğini vurguladı.

 “Bu söylemlerden, içimizdeki bazı gurupların tepkilerini anlıyoruz ancak KKTC Meclisi’ndeki ana muhalefetin, amacını aşan tepkilerini anlamakta güçlük çekiyor ve kınıyoruz” diyen Ömürlü, “Bu kesimler, yeni nesillere geçmiş yakın tarihin anlatılıp öğretilmesinden, niye bu kadar rahatsızlık duyuyorlar?” sorusunu sordu.

Ömürlü, “Dili, dini, ırkı ve milletiyle verdiği varoluş mücadelesiyle Rumlardan ayrı bir halk olan Kıbrıs Türk halkının, egemen varlığını tescil mücadelesinde bu gibilerin gölge etmemesinden başka ihsan istemiyoruz” dedi.

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Son Güncelleme: 13.08.2021 18:58
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