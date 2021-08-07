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Emekli Astsubaylar Derneği, Erenköy Direnişi’nin 57. Yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Esen Ömürlü, Erenköy Direnişi’nin 57’nci yıl dönümünü nedeniyle mesaj yayımlayarak, “Kıbrıs Türk halkı, Erenköy’de olduğu gibi, nice fedakarlıklar sonunda bugün bağımsız ve egemen KKTC Devletine sahiptir” dedi.

07 Ağustos 2021 Cumartesi 14:30
Emekli Astsubaylar Derneği, Erenköy Direnişi’nin 57. Yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Ömürlü, mesajında, “Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakını amaçlayan barbarca saldırılarına karşı Erenköy halkı ile yükseköğrenimlerini yarıda bırakıp vatan savunması için Kıbrıs’a koşan gençler ile bir avuç mücahidin gösterdiği onur ve cesaret direnişi ile bir destan yazıldığını” belirtti.
Ayrıca “Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’in düşmanı bozguna uğratıp büyük zayiat verdirmesi sonrasında uçağı vurularak düşürüldüğü ve Rumlar tarafından esir alınarak şehit edildiği gün” olduğuna işaret eden Ömürlü, “Rum’un yaptığı barbar saldırıları unutmak mümkün mü?” diye sordu.
Erenköy direnişinin 57’nci yıl dönümünde, Cengiz Topel’i ve tüm şehitleri rahmetle, gazileri minnet ve saygıyla andıklarını ifade eden Ömürlü, mesajına şöyle devam etti:

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“Kıbrıs’ta siyasi bir çözüm isteniyorsa öncelikle Kıbrıs Türk halkının ve KKTC devletinin egemen varlığı esas alınıp kabullenilmelidir. Güvenliğimizin yegane teminatı da Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığıdır. Anavatanımız Türkiye’den başka garantöre de güvenmediğimiz bilinmelidir.”

 

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Son Güncelleme: 07.08.2021 14:21
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