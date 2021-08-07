Emekli Astsubaylar Derneği, Erenköy Direnişi’nin 57. Yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Ömürlü, mesajında, “Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakını amaçlayan barbarca saldırılarına karşı Erenköy halkı ile yükseköğrenimlerini yarıda bırakıp vatan savunması için Kıbrıs’a koşan gençler ile bir avuç mücahidin gösterdiği onur ve cesaret direnişi ile bir destan yazıldığını” belirtti.

Ayrıca “Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’in düşmanı bozguna uğratıp büyük zayiat verdirmesi sonrasında uçağı vurularak düşürüldüğü ve Rumlar tarafından esir alınarak şehit edildiği gün” olduğuna işaret eden Ömürlü, “Rum’un yaptığı barbar saldırıları unutmak mümkün mü?” diye sordu.

Erenköy direnişinin 57’nci yıl dönümünde, Cengiz Topel’i ve tüm şehitleri rahmetle, gazileri minnet ve saygıyla andıklarını ifade eden Ömürlü, mesajına şöyle devam etti:





